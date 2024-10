Il nuovo gladiatore Paul Mescal ha finito di girare Hamnet, l'ultimo film della regista di Nomadland

Ad agosto, Focus ha acquisito i diritti statunitensi di Hamnet di Chloe Zhao, la cui produzione si è appena conclusa in Galles. Due famosi attori irlandesi, Paul Mescal e Jessie Buckley, saranno i protagonisti del titolo prodotto dalla Amblin Pictures di Steven Spielberg.

In sostituzione del regista originale Sam Mendes, che ora è nel pieno dei preparativi per le riprese dei suoi quattro film sui Beatles, Zhao ha adattato il romanzo di Maggie O'Farrell, vincitore di un premio, in quella che sembra un'ottima esca per gli Oscar. Lukasz Zal (La zona d'interesse) è il direttore della fotografia.

Eternals, Chloe Zhao si rivolge ai fan: "Pensate davvero che il film meriti il voto più basso nell'MCU?"

La trama del film

Hamnet è ambientato sullo sfondo dell'opera più famosa di Shakespeare, Amleto, durante la peste nera nell'Inghilterra del 1580. Il film immagina la creazione di Amleto attraverso la prospettiva della moglie dell'autore Agnes, mentre affronta la morte del suo unico figlio, l'undicenne Hamnet, avvenuta a causa della peste. Tra le pagine si racconta anche il rapporto della donna con Shakespeare da giovane. Chloe Zhao si occuperà della sceneggiatura insieme a Maggie O'Farrell, oltre a essere la regista del film.

Estranei: un primo piano di Paul Mescal

Zhao ha in cantiere anche il suo western Dracula. Sembra che le riprese di questo film non si concluderanno prima del 2025/2026. In ogni caso, la regista è reduce dal cinecomic del MCU, Eternals, che ha fatto cilecca, ma la sua reputazione nell'ambito del cinema d'autore resta forte grazie alla vittoria all'Oscar di Nomadland.

Recentemente la regista premio Oscar ha diretto il trailer live-action di Diablo IV, il nuovo capitolo del famoso videogioco. Il filmato, realizzato in collaborazione con Kiku Ohe, si intitola Saviors Wanted e regala delle spettacolari sequenze d'azione e nuovi dettagli sulla trama.