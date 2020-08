Terence Hill e Bud Spencer: la serie TV che avrebbero dovuto girare insieme

Prima di Don Matteo Bud Spencer e Terence Hill avevano iniziato a scrivere il pilot di una serie televisiva con l'attore napoletano nel ruolo di un prete. L'inedita rivelazione ed il motivo per cui il progetto è rimasto solo sulla carta è stato rivelato da Cristiana Pedersoli in un intervista a Super Guida TV.

Figlia del compianto Bud Spencer, Cristiana Pedersoli ha pubblicato il libro Bud, un gigante per papà in cui sono raccolti ricordi di una vita con un padre sicuramente speciale. Una biografia accolta con favore dai tantissimi fan dell'attore e andata già in ristampa. Quando le fu chiesto il motivo per cui aveva scritto il libro, la secondogenita di Bud disse che lo aveva fatto soprattutto per i suoi figli e per non disperdere la memoria del padre. Nell'intervista rilasciata a Super Guida Tv la scrittrice ha rivelato un particolare inedito, Bud Spencer ed il suo amico Terence Hill erano pronti a girare insieme una serie televisiva.

"C'era stato un progetto ed era stato girato un episodio pilota. Mi sembra si chiamasse 'Padre Speranza' con papà che faceva il prete. Evidentemente poi per non accavallare le due cose hanno portato avanti il progetto di Terence". Il pilot fu girato nel girato nel 2001 e quattro anni dopo fu mandato in onda su Rai 2 come film TV proprio con il titolo Padre Speranza. Resta il rammarico di non aver visto ricomposta la storica coppia sul piccolo schermo: "Terence Hill e papà erano portatori sani di valori positivi sia nel cinema che nella vita. Anche questo è stato il segreto del loro successo perché sono riusciti a portare loro stessi sullo schermo con la loro semplicità e umiltà", conclude Cristiana.