Spencerhill Festival torna nel 2025 a Ferrara, annunciate le date della nuova edizione

Dopo il successo della prima edizione, lo SpencerHill Festival scalda i motori in vista della prossima edizione che si terrà nel 2025, dal 5 all'8 giugno, a Ferrara. Si tratta della 22esima edizione per la manifestazione che per due decenni ha avuto come unica sede la Germania.

Ancora più grande, ancora più bella, con ancora più attrazioni, la manifestazione sarà per la prima volta gratuita, pensata con un un palco principale in piazza e una rete di eventi e spettacoli dislocati in altre suggestive location nel cuore della città emiliana, patrimonio Unesco.

Bud Spencer e Terence Hill in Più forte ragazzi!

L'annuncio è dalla sala stampa della Camera dei Deputati a Roma dal direttore artistico Matteo Luschi e dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri, alla presenza del deputato ferrarese Davide Bergamini e delle figlie di Bud Spencer, Cristiana e Diamante Pedersoli. Ovviamente anche per l'edizione 2025 il patron sarà l'amato Terence Hill che proprio sul palco del Festival 2023 aveva annunciato il suo impegno per un nuovo film western, notizia che aveva trovato eco in tutti i Tg nazionali italiani.

Le novità in programma

Il programma culturale resta ricco e variegato con coinvolgenti novità e tanti spettacoli ben conosciuti dai fan di tutta Italia e di tutta Europa (in particolare dalla Germania, Ungheria e Austria) che negli anni non sono mancati alle varie edizioni del festival. Ospiti sul palco per interviste e amarcord, immancabili i film cult, la trascinante musica dal vivo con i grandi compositori delle mitiche colonne sonore, la camaleontica grande gara di costumi di scena, la mostra delle auto americane dei set come le Dune Buggy e poi la Movie Parade. E ancora, mostre dedicate a Bud, Terence e i loro film, guest star internazionali, attrazioni giocose per adulti e bambini, concorsi a premi, cibo, birra, merchandising ufficiale.

Altrimenti ci arrabbiamo: Bud Spencer in una celebre scena del film

Tra le novità già possiamo annunciare la gara a cavallo "Hector Games" e il Luna Park di Altrimenti ci arrabbiamo.

"La città di Ferrara ha tutte le carte in regola per ospitare la grande festa della famiglia SpencerHill" afferma Matteo Luschi, presidente dell'associazione culturale The Bulldozer, promotrice dell'evento. "Il sindaco Alan Fabbri e il suo staff sono entusiasti dell'idea avendo compreso e sposato pienamente lo spirito dell'iniziativa, per questo stiamo pensando ad una collaborazione a lungo termine. La nostra vision infatti è da sempre quella di trovare un luogo in Italia dove poter organizzare un evento di questa portata ogni anno e senza far pagare alcun biglietto d'ingresso".