Spencerhill Festival 2023: il programma completo

Il programma della prima edizione italiana del raduno internazionale dei fan di Bud Spencer & Terence Hill, che, dopo decenni in Germania, sbarca in Italia con la sua ventesima edizione, è stato svelato.

Dal 27 al 30 luglio prossimi il 20° Spencerhill Festival - Gubbio 2023 travolgerà la cittadina umbra con una quattro-giorni di cinema, musica, ospiti famosi, approfondimenti culturali, giochi, concorsi a premi ma soprattutto tanta, tanta allegria, come svela il ricco programma.

Il cinema, interviste, musica e tanti ospiti

Lo chiamavano Trinità: Bud Spencer e Terence Hill in una scena del film

Nel Open Air Cinema Park, allestito nel verde dei giardini pubblici della grande piazza ai piedi del borgo medioevale, si svolgerà una maratona cinematografica di quattro giorni con i migliori film del mitico duo e intanto, sul main stage, si alterneranno ogni pomeriggio interviste con veri professionisti del grande schermo che hanno collaborato con Bud Spencer & Terence Hill come Gegia, Ottaviano Dell'Acqua e Sal Borgese, a esibizioni dal vivo di band emergenti come Controtempo, Funkuantobasta Marching Band, Stefano Dentone & The Sundance Family Band.

Le serate dei quattro giorni di programma saranno rese speciali dai concerti dei grandi compositori delle indimenticabili canzoni dei film di Bud & Terence che proporranno anche il loro ricco repertorio di successi internazionali. Salirà infatti sul palco di Gubbio il geniale ideatore del tema musicale del primo Trinità e del mitico fischio iniziale. Il Maestro Franco Micalizzi, considerato anche il padre del genere "poliziottesco", terrà ben due diversi concerti con la sua Big Bubbling Band il venerdì e il sabato sera. Nella serata di sabato tornerà allo Spencerhill anche il grande Michelangelo La Bionda, che ha reso preziosi i mitici film del duo nei decenni 70 e 80, e che è considerato, insieme al compianto fratello Carmelo, uno dei fondatori della Italo Disco.

E come da tradizione, la Dune Buggy Band da Torino e la Spencer Hill Magic Band dall'Ungheria, ormai ospiti fissi allo Spencerhill, regaleranno al pubblico la loro carrellata completa di tutte le colonne sonore dei film di Bud & Terence con due mega concerti esplosivi il venerdì e il sabato sera.

Bud Spencer, le 10 scene epiche dei film di un "gigante" del cinema

Intrattenimento e offerta culturale

Bud Spencer è Piedone lo Sbirro

Grazie a due divertenti interventi di Enrico Tamburini, scopriremo dettagli, curiosità e rivelazioni della storia umana e professionale di Carlo Pedersoli e Mario Girotti. Si potrà visitare una mostra di flipper d'epoca e verrà presentata personalmente dagli sviluppatori in un padiglione completamente dedicato la nuova versione di Slaps and Beans, il videogioco che ha come protagonisti Bud & Terence.

Nell'ampio piazzale adiacente al palcoscenico verrà allestita una mostra di auto americane d'epoca. Non potevano mancare le Dune Buggy che da tutta Italia sono state richiamate a Gubbio a raduno e faranno mostra di sé nell'Area Festival e nelle strette vie del centro storico.

Due superpiedi quasi piatti - Terence Hill con Bud Spencer

Nei caldi pomeriggi eugubini avranno luogo anche gli Spencerhill Games: tanti fan entusiasti verranno coinvolti direttamente e potranno sfidarsi in varie gare ispirate alla fantasia del mondo spencerhill come la gara di birra e salsicce e un torneo di braccio di ferro. Verrà fatto omaggio, inoltre, alla creatività e la passione dei fan. Tra i partecipanti che si presenteranno nei panni di uno dei tanti stravaganti personaggi della filmografia spencerhill verrà scelto e premiato il migliore. E come ringraziamento alla città ospitante e ai suoi abitanti, la tradizionale Movie Parade porterà la festa nel cuore di Gubbio. Un corteo festante di auto d'epoca, persone in costume, ospiti famosi e musicisti di strada attraverserà le vie del centro, tra le preziose architetture eugubine.

Bud Spencer e Terence Hill: 10 cose che (forse) non sapete sul duo più tosto del cinema italiano

Birra, cibo prelibato e gelato di Terence Hill

Non mancherà birra fresca per dar refrigerio ad anima e corpo. Oltre alle tante prelibatezze dei diversi stand di street food, per tutta la durata del festival si potrà degustare il gelato Girotti sospesi a 50 metri nel cielo di Gubbio, sulla prima gelateria volante al mondo: La Gelateria Girotti Sky Lounge.

Gli sbandieratori di Gubbio

Sabato pomeriggio alle ore 15.00 la città di Gubbio darà il benvenuto alle migliaia di fan con una suggestiva esibizione della sua storica squadra di Sbandieratori. Appuntamento dunque a Gubbio, in Piazza Quaranta Martiri, da giovedì 27 luglio a domenica 30 luglio.

Per restare informati si può visitare il sito www.spencerhill-festival.it.