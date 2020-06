Bud Spencer: "Quella volta che fece prendere un mezzo infarto ad un produttore"

A Bud Spencer piacevano le sfide tanto da far rischiare un mezzo infarto ad un produttore: un giorno sul set si sostituì alla sua controfigura e decollò con l'aereo. Il gustoso aneddoto è stato raccontato a Quotidiano.net dalla figlia Cristiana, autrice della biografia in cui ha rievocato la vita del padre in occasione del quarto anniversario della sua morte.

Bud Spencer "Era un uomo forte ma dolcissimo", in questo modo lo ricordano i suoi fan, i numerosi colleghi che lo hanno conosciuto sul set e la figlia Cristiana che ne ha parlato con Quotidiano.net. La secondogenita dell'attore ne ha da raccontare di storie sulla vita di Bud, un personaggio imprevedibile nella vita reale ma anche sul lavoro: "Sul set di uno dei suoi film, il giorno in cui era prevista la scena di un decollo - racconta Cristiana - si sostituì alla controfigura e decollò per davvero, con il produttore colto da un mezzo infarto". Carlo Pedersoli ci prese gusto a pilotare un aereo: "poi il brevetto di pilota lo prese sul serio, e con un piccolo aereo traversò l'Atlantico, come Lindbergh", racconta Cristiana che al padre ha dedicato il libro Bud: un gigante per papà.

Bud Spencer non era particolarmente attaccato al denaro e spesso faceva spese eccentriche, spiega Cristiana Pedersoli: "un giorno tornò dagli Stati Uniti con una roulotte in metallo di nove metri, ingestibile nelle strade italiane: finì per farne il suo ufficio", dice Cristiana che poi racconta di quando il padre li portò in giro per il Mediterraneo: "comprò un enorme rimorchiatore rugginoso, per trasformarlo in casa galleggiante e portarci tutta la famiglia in giro per il Mediterraneo".

Le spesse folli di Bud Spencer non finiscono qua: "una volta si presentò a casa con una enorme canoa comprata agli indios Arawak, poi trasformata in fioriera". Ricordi di una vita passata con un padre un po' speciale, Cristiana li ha voluti raccogliere nella biografia scritta per sé stessa, per i suoi figli e per i numerosi fan che ancora oggi si divertono a vedere i film del grande Bud Spencer.