Spencerhill Festival, Terence Hill sul palco con la famiglia di Bud Spencer: 'Sto scrivendo un nuovo Western'

Terence Hill è salito sul palco dello Spencerhill Festival di Gubbio per omaggiare l'amico di sempre, Bud Spencer, assieme ai suoi familiari, e durante l'evento ha annunciato anche un nuovo film Western.

L'attore di Lo chiamavano Trinità e Dio perdona... io no! ha partecipato al raduno ufficiale dei fan provenienti da tutta Europa assieme alla moglie e ai figli di Bud Spencer, ha condiviso un commovente abbraccio con Annibale Giannarelli, voce di He's the top of the west, e ha annunciato un nuovo progetto.

Terence Hill sul palco dello Spencerhill Festival

Terence Hill sul palco dello Spencerhill Festival

Bud Spencer e Terence Hill: il videogioco Slaps & Beans approda su Kickstarter

Terence Hill, alias Mario Girotti, scriverà poi un nuovo film western, genere che, non serve neanche dirlo, gli è alquanto familiare.

Di informazioni in merito, al momento, non ne abbiamo ancora, ma vi terremo aggiornati.

E se vi siete persi l'evento in diretta o dal vivo, c'è sempre modo di recuperarlo dando un'occhiata alla replica su YouTube (al minuto. 02.26.00 circa).