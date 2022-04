Teo Teocoli: "I miei genitori non mi hanno insegnato niente, mio padre era manesco"

Teo Teocoli, durante una recente intervista del Corriere della Sera, ha parlato della sua infanzia e dei suoi genitori, rivelando che non gli hanno insegnato niente se non "a parare i colpi", considerando che suo padre era un uomo estremamente "manesco ed incazzoso".

"I miei genitori non mi hanno insegnato niente. Niente. Mia mamma era figlia di giostrai, mio nonno e mia nonna li ho visti solo una volta, li ho conosciuti un pomeriggio in due ore, e poi non li ho più visti, non so nemmeno se sono morti", ha raccontato Teocoli.

"Mio padre mi ha insegnato solo a parare i colpi perché era un po' manesco. A quei tempi i ceffoni volavano, non come adesso; le pappine arrivavano in qualsiasi punto", ha spiegato l'attore. "Una volta sul tram mi diede una sberla sul coppino così forte che gelò l'aria, tutti zitti fino al capolinea a Niguarda."

"Era marinaio e credo che la guerra lo abbia rovinato: era troppo incazzoso, non voleva lavorare sotto padrone ma non aveva nemmeno la quinta elementare, cosa poteva fare? Nessuno poteva aiutarmi, abitavamo dietro l'Ospedale Maggiore, tra prati e canali di irrigazione limpidissimi dove facevamo il bagno", ha concluso Teo Teocoli.