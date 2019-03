Adrian, Teo Teocoli: ecco perché ha lasciato "Il più grande flop della TV"

"A tutto c'è un limite!" Teo Teocoli spiega perché ha lasciato Adrian - la serie prima della messa in onda dello show di Adriano Celentano e replica seccamente alle ultime dichiarazioni di Claudia Mori.

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker ha spiegato i motivi per i quali ha lasciato Adrian La serie, e anche Teo Teocoli ha voluto raccontare la sua versione dei fatti in un'intervista a Repubblica: "Ho perso due mesi di serate nei locali, a febbraio e marzo, per colpa di Adrian, in attesa di registrare il più grande flop della TV che non ho mai fatto".

Teo Teocoli ha raccontato di essere stato contattato telefonicamente da Adriano Celentano a dicembre, e quella è stata l'unica volta che ha sentito il cantante. Adriano spiega a Teo che nel nuovo show avrebbe fatto la sua imitazione, "cantando le canzoni del rock'n'roll". Dopo un'altra telefonata con Claudia Mori, Teocoli va a Verona due volte per registrare la parte live dello spettacolo e scopre che il suo compenso sarebbe stato di "30mila euro per nove puntate" ma le spese (pari a 800 euro al giorno) sarebbero state a carico suo.

"Arrivo lì, saluto la Hunziker, Ambra, ma di Adriano nemmeno l'ombra. Claudia dice che forse arriva il venerdì. Gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente... Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino a fare cose non scritte". Come se non bastasse, anche l'idea iniziale di imitare Celentano, viene accantonata da Claudia Mori, che gli chiede di non prendere i costumi, stivaletti e cappello: "Quella roba non mi piace, ha detto Claudia. Celentano sa che sono più bravo di lui a fare Celentano! Io non lo imito, lo sostituisco! Ma a quel punto ho detto basta"

Negli ultimi giorni, dopo una pausa di due settimane, è arrivata la conferma ufficiale che Adrian La Serie è stato spostato ufficialmente a settembre. Lo show era andato in onda anticipato da molta curiosità e qualche polemica relativa al volume alto degli spot promozionali, ma nel giro di poco tempo ha iniziato a perdere ascolti e pubblico. Dopo l'addio di Teoocoli e Hunziker, inoltre, è arrivato anche un comunicato di Milo Manara che prendeva le distanze dal progetto.