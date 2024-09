Teo Teocoli fa un appello ad Adriano Celentano: "Sono cinque anni che non mi risponde al telefono"

In un recente podcast, Teo Teocoli ha spiegato che da cinque anni non riesce più a parlare con il suo amico Adriano Celentano.

Teo Teocoli ha rivelato che ha perso i contatti con Adriano Celentano, nonostante un legame di amicizia che durava da molti anni.

L'attore e comico, ospite del podcast Tintoria, ha svelato come lo aveva conosciuto e cosa è successo recentemente, situazione che lo sta facendo soffrire.

La nascita di un'amicizia importante

Quando aveva 14 anni, infatti, considerava il cantante un vero idolo e andava sempre sotto casa sua in via Gluck. Teo Teocoli ha spiegato: "Quando arrivava con la Giulietta diceva: "Eh ma tu sei sempre qui, è vero che mi assomigli però non devi venire qua tutte le sere. Dai, vieni su". E mi ha portato su in via Gluck, in una casa di ringhiera. Lui disse alla mamma "Guarda questo ragazzo come mi somiglia" e lei disse "eh, dal giorno alla notte". Così diventai amico di Adriano Celentano, piano piano".

La loro amicizia è cresciuta progressivamente, assumendo i contorni di un legame molto importante per entrambi. Il comico ha però aggiunto: "Da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però, che cazzo. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell'Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica... Un "Ciao ragazzi"".

L'appello è stato rilanciato anche dai conduttori del podcast, Daniele Tinti e Stefano Rapone, che hanno chiesto alla star della musica italiana di entrare in contatto con Teocoli e provare a salvare un'amicizia importante.

Attualmente, da parte dell'entourage di Celentano, non è ancora stata data una risposta alle parole di Teo Teocoli, anche se tutti online sperano che venga riallacciato il rapporto che li lega.