Teo Mammucari abbandona Belve e Francesca Fagnani durante la registrazione: ecco spiegato il motivo

La prossima puntata di Belve andrà in onda con le classiche tre interviste? È la domanda che tutti si stanno facendo dopo aver saputo che Teo Mammucari, che sarebbe stato ospite di martedì 10 dicembre, ha abbandonato lo studio durante la registrazione, lasciando Francesca Fagnani sola e incredula.

Perchè Teo Mammucari ha lasciato Belve durante l'intervista

La notizia è stata riportata dal sito davidemaggio.it: l'attore e conduttore, previsto tra gli ospiti della penultima puntata del fortunatissimo show di Francesca Fagnani, sarebbe rimasto sull'iconico sgabello per appena 5 minuti. Trascorsi i quali, e le solite prime domande di rito, avrebbe abbandonato, piuttosto irritato, lo studio.

Incredula la conduttrice e ancor di più il pubblico, che, riferiscono i presenti, aveva inizialmente pensato a una gag tra i due.

Oggi è il Corriere della Sera a fornire maggiori dettagli, e a spiegare perchè Teo Mammucari ha lasciato Belve prima di concludere l'intervista, cosa mai accaduta in 11 stagioni. L'impressione generale, ha detto chi ha assistito alla scena, è stata che l'attore non sia riuscito a tenere a bada la tensione, anche di fronte alle classiche prime domande di rito.

A indispettire ancora di più Mammucari sarebbe stato il fatto che, sempre da "rituale", Francesca Fagnani gli abbia dato dei lei durante l'intervista. "Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?", avrebbe detto, lasciando intendere di non stare apprezzando.

Passati circa cinque minuti, l'attore si sarebbe alzato e avrebbe lasciato lo studio.

Cosa succederà ora all'intervista già registrata? Con ogni probabilità Teo Mammucari non deve aver firmato la liberatoria, e questo significa che, almeno in teoria la RAI non potrebbe mandare in onda lo spezzone (che forse verrà diffuso solo sul web sui canali ufficiali?). C'è un caso in qualche modo analogo, però, ed è quello di Massimo Ferrero. Invitato durante la stagione del 2022, l'ex presidente della Sampdoria fuggì con la liberatoria nasconsta nella giacca. Viale Mazzini decise di trasmettere comunque l'intervista. Diversamente da quanto accaduto con Elettra Lamborghini, che tiene ormai bloccata da anni la registrazione della sua intervista, essendosi rifiutata di firmare la liberatoria.

Belve: gli ospiti di martedì 10 dicembre

Un'indiscrezione di Tvblog ci racconta che ospite della penultima puntata del programma cult sarà Tina Cipollari. Non è chiaro però se la storica opinionista di Uomini e Donne sia stata intervistata prima o dopo la registrazione andata male con Mammucari.