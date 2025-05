Teo Mammucari a Domenica In, pace fatta con Fagnani e Lucarelli: "Sono bravissime"

Intervistato da Mara Venier a Domenica In, Teo Mammucari è tornato anche sui suoi litigi con Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli in tv.

Per chi l'ha vista, l'intervista di Teo Mammucari a Belve è ancora impressa nella memoria. Così come i suoi continui battibecchi con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, quando Mammucari si scontrava con la giurata puntata dopo puntata.

Ieri invece, ospite di Mara Venier a Domenica In, Mammucari è tornato a parlare di quei momenti televisivi esprimendo pareri positivi sulle due giornaliste.

L'intervista a Belve: "non ho nessun rancore, Francesca è bravissima"

Belve: Francesca Fagnani

Riguardo Francesca Fagnani ha infatti dichiarato di non avere alcun rancore. Anzi, ha detto rivolto alla Venier: "Se vuoi fare questo mestiere, le prendi e le dai, momenti belli e brutti. Devi accettarli allo stesso modo. Le cose arrivano e le accetti con la stessa gioia, brutte e belle. Perciò capita che inciampi? La Fagnani è una suora buona mettiamola così". Poco prima inoltre, aveva definito la Fagnani "bravissima".

Un segno di apertura che sembra provenire da un'altra persona, rispetto a quella intervistata da Belve, quando Mammucari si era alzato indispettito dalle domande, dichiarando di non sentirsi a suo agio e accusando la padrona di casa di attaccarlo.

Mammucari su Selvaggia Lucarelli: "È il cuore di Ballando con le Stelle"

Selvaggia Lucarelli in giuria a Ballando con le Stelle

Era andata in maniera simile con Selvaggia Lucarelli durante Ballando con le Stelle, nell'edizione 2023. Di nuovo, a Domenica In Mammucari ha speso belle parole per lei, definendola addirittura il cuore di Ballando con le Stelle. "Mi piace che in diretta ti attacca, tu hai la possibilità di fare quel gioco, che è spettacolo, perché di quello si tratta. Però attenzione, ci siamo attaccati realmente, non era finto. Però quando una persona è brava è brava, non posso dire nulla su di lei. Brava e intelligente, crea quelle situazioni e tira fuori molto".

In generale, ha raccontato Mammucari, "mi sono divertito, ma fisicamente non ce la facevo più. Io andavo da Milly e le dicevo che non ce la facevo più. Milly invece arriva alla cinque di mattina e va via alle quattro di notte. Le ho detto 'ma tu pippi? Cosa cavolo fai?'. Poi mi sono anche rotto la spalla, ancora oggi mi fa male sono onesto".

Con la Lucarelli comunque, c'erano già stati segni di riappacificazione: era proprio a lei infatti, che il conduttore e comico aveva concesso un'intervista all'indomani dell'episodio avvenuto a Belve.