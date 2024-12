Francesca Fagnani e Teo Mammucari si abbracciano felici: il video AI è un sogno di Natale

Da qualche ora sui social sta spopolando un video realizzato da un creator con l'intelligenza artificiale, che in occasione delle festività natalizie ha deciso di riunire in un abbraccio fake alcuni grandi rivali della politica, dello sport e dello spettacolo.

Il grafico Eman Russ ha deciso di includere diversi volti noti. Maglioni natalizi, sorriso stampato sulla faccia e un contatto fisico che sfocia in un abbraccio che nella realtà, nella maggior parte dei casi proposti, sarebbe alquanto improbabile.

Le coppie del video

Il reel mostra la premier Giorgia Meloni abbracciare la rivale del PD Elly Schlein, Francesca Fagnani accanto a Teo Mammucari dopo la lite a Belve, il leader della Lega Matteo Salvini con il cantante Ghali e Morgan e Bugo, protagonisti di una storica discussione al Festival di Sanremo.

Completano il quadretto natalizio anche Silvio Berlusconi con il giornalista Marco Travaglio, Marco Materazzi con Zinedine Zidane diciotto anni dopo la testata nella finale dei mondiali di calcio, e Fedez con l'acerrima rivale Selvaggia Lucarelli, con una conclusione... a sorpresa.

Il primo video

In realtà, non è la prima volta che qualcuno si cimenta in un'operazione del genere, immediatamente diventata virale sui social. Soltanto pochi giorni fa, il creator Yurii Yeltsov aveva sperimentato un altro reel con protagonisti dei leader mondiali e acerrimi rivali.

Nel video si dimostrano affetto Macron, Trump e Zelenskyy, il premier turco Erdoğan con quello israeliano Netanyahu, il leader nordcoreano Kim abbracciato ad un missile gonfiabile, il premier cinese Xi Jinping insieme a Winnie the Pooh, P. Diddy abbracciato a Justin Bieber, Elon Musk insieme a Mark Zuckerberg, Batman e Joker uno accanto all'altro, Johnny Depp di nuovo insieme ad Amber Heard, Justin Timberlake di nuovo con Britney Spears, Beyoncé abbracciata a Taylor Swift e infine Brad Pitt fra le due ex mogli Angelina Jolie e Jennifer Aniston.