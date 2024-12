Belve, Teo Mammuccari e i potenziali perché di un'intervista suicida

Un suicidio professionale, una farsa promozionale, una maschera caduta o molto semplicemente una giornata storta? Quanto visto a Belve, con l'incredibile fuga di Teo Mammuccari dallo studio, l'insulto rivolto a una sbigottita Francesca Fagnani, l'assordante silenzio dell'incredulo pubblico e l'esplosione social che ha travolto il conduttore, è qualcosa di apparentemente insensato.

Perché Mammuccari si è illogicamente comportato, attaccando da subito la padrona di casa e lo stesso format del programma, mostrandosi immediatamente distante, innervosito, sulla difensiva, criticando qualsiasi domanda, il semplice 'lei' che Fagnani rivolge a tutti i suoi ospiti, da sempre, rimarcando una permalosità che mai nessuno avrebbe potuto immaginare da parte di colui che è esploso 25 anni or sono facendo scherzi telefonici, prendendo in giro tutto e tutti.

Ospite di Belve senza averlo mai visto?

Eppure è stato proprio Mammuccari a chiedere di essere ospite di Belve. Più e più volte, come rivelato da Fagnani e confermato dal diretto interessato nel corso dei 15 minuti di non-intervista andati interamente in onda ieri sera su Rai2. Altra scelta curiosa, inusuale, perché Teo è un volto Rai dal 2020, prima come concorrente de Il Cantante Mascherato, poi come concorrente di Ballando con le Stelle, come coach de L'acchiappatalenti e infine come conduttore de Lo Spaesato, visto su Rai2 da settembre a ottobre 2024. Per quale motivo mamma Rai avrebbe deciso di mostrare quei 15 minuti, sapendo di mandare a sbattere contro un muro un proprio asset?

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve

E perché Mammuccari avrebbe chiesto ripetutamente di essere intervistato da Francesca Fagnani per poi attaccarne i modi, le domande che dal 2018 prendono forma partendo da vecchie dichiarazioni dell'intervistato di turno, l'impianto stesso della trasmissione che è arrivata alla sua undicesima stagione? Possibile che Mammuccari non avesse mai visto una delle 60 puntate precedentemente andate in onda? Sarebbe come andare al Grande Fratello come concorrente e perdere la testa perché ci sono le telecamere in tutta casa, lamentarsi dell'assenza di una televisione, di un computer con il wi-fi e di una Playstation.

E se fosse stata tutta una montatura?

La domanda sorge spontanea, conoscendo il personaggio e il suo passato televisivo. 30 anni fa Mammuccari debuttava in tv come attore in Scherzi a parte, poi da lui condotto nel 2009. E se la sfuriata di Belve fosse una trovata per lanciare un ipotetico programma futuro Rai in cui Teo dà di matto, si prende gioco di ospiti e personaggi famosi? E se Fagnani fosse stata la sua prima inconsapevole vittima? Questa opzione giustificherebbe l'ingiustificabile, spiegando anche il perché la Rai abbia acconsentito alla messa in onda di un'intervista suicida vista in media da 1.817.000 spettatori, pari al 10,6% di share, con la solitamente boccheggiante Rai2 ad un passo da Canale5. Ascolti record.

Nella notte Mammuccari ha pubblicato sui social alcuni audio Whatsapp di Fagnani in cui la conduttrice banalmente lo rassicura, dandogli del tu, apparendo chiaramente amichevole prima della registrazione della puntata. "Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima.. il suo personaggio è costruito..dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei..vi blocco... è una persona vera. Punto", ha scritto Mammuccari per poi cancellare il reel, dando ulteriore forza all'insensatezza di un'operazione che non conosce ragione di esistere.

La difesa di Teo Mammuccari

Intercettato da Massimo Galanto di Rtl 102.5, Teo ha ammesso le proprie colpe e ha provato a motivare l'inspiegabile, spiegando di aver raggiunto un accordo con Fagnani prima del programma per non fargli parlare della sua famiglia: "È stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l'ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Probabilmente, Francesca non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte".

"Avevo paura che, nonostante l'accordo, l'argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile. Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un 'mattatore', ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze", ha concluso l'ex conduttore di Libero.

Parole che certificano un estremo senso di disagio, che Mammuccari non è riuscito a gestire. Fagnani, alla quale bisogna fare tutti i complimenti del caso per aver saputo perfettamente condurre l'incresciosa situazione, non ha fatto alcuna domanda sulla famiglia di Teo, anche perché il diretto interessato ha iniziato ad attaccarla da subito, dall'iniziale e tradizionale "lei che Belva si sente?" rivolto in undici edizioni a un centinaio di ospiti. Da quel momento in poi si è andati incontro ad una tensiva escalation a dir poco inattesa, per un uomo che fa tv da 30 anni, per un comico che da sempre gioca con l'interlocutore di turno, facendo dell'esagerazione il proprio marchio di fabbrica. Qui evidentemente deragliato e fuori controllo. Pagandone un prezzo salatissimo.