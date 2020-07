Tenet e Mulan: le date di uscita saranno nuovamente posticipate?

Tenet e Mulan potrebbero non essere distribuiti come previsto nel mese di agosto negli Stati Uniti.

Il sito di Variety ha infatti pubblicato online le dichiarazioni di alcuni esperti del settore che sostengono sia quasi impossibile procedere secondo le tempistiche annunciate.

Eric Handler, analista di MKM Partners, è infatti convinto che Tenet non debutterà nelle sale il 12 agosto, probabilmente non potendo contare sulle sale di stati come la Florida, il Texas e la California. La situazione a New York, inoltre, non è particolarmente favorevole e il film diretto da Christopher Nolan non potrebbe quindi sfruttare la presenza degli spettatori in alcune delle aree più redditizie.

L'esperto ritiene che le sale negli Stati Uniti potrebbero riaprire i battenti solo a settembre in modo quasi regolare e questo porterà a ulteriori slittamenti.

Mulan potrebbe subire la stessa sorte e nei prossimi giorni Warner Bros e Disney potrebbero svelare le proprie decisioni.

Dove le strutture sono aperte è stato necessario adottare nuove linee guida come il mantenimento della distanza sociale e sanificazioni più regolari degli spazi.

Molte catene, come AMC, stanno affrontando seri problemi economici e l'incertezza della situazione potrebbe causare il fallimento di molte attività.

Handler ha inoltre sottolineato che nel 2020 gli incassi subiranno un calo del 70%, raggiungendo una percentuale del 90% in alcuni periodi.