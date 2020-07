Tenet: svelate le date di uscita del film di Christopher Nolan

Tenet arriverà nei cinema italiani il prossimo mese, come rivelato dalla Warner Bros che ha annunciato le nuove date di uscita: il 26 agosto il film di Christopher Nolan arriverà in oltre 70 nazioni, tra cui appunto l'Italia.

Tra gli altri territori dove il film debutterà tra un mese ci sono Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Corea, Russia, Spagna e Regno Unito.

Il pubblico americano dovrà invece attendere il 7 settembre prima di poter vedere Tenet nei cinema. Il comunicato ufficiale della Warner Bros annuncia inoltre che il film sarà distribuito in "città selezionate" al momento del debutto nel mercato statunitense, confermando quindi la possibilità che la situazione non renda possibile avere a disposizione le strutture in tutti gli stati.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."