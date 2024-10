Temptation Island stasera su Canale 5: falò di confronto tra Mirco e Giulia e le anticipazioni del 15 ottobre

La penultima puntata di Temptation Island, in onda questa sera su Canale 5, riserva ai fan una sorpresa. Contrariamente a quanto annunciato, il docu-reality non si concluderà oggi, 15 ottobre, ma la settimana prossima. L'autunnale versione del programma, prodotto da Maria De Filippi e basato sul format olandese Blind Vertrouwen, continua a intrecciare le storie delle coppie presso l'ormai iconico Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Anticipazioni del 15 ottobre

Nella scorsa puntata, Alfred Ekhator e Anna Acciardi hanno deciso di uscire dal programma da single, dopo il tradimento del fidanzato, che ha baciato una delle tentatrici. Al contrario, Diandra Pecchioli e Valerio Palma, nonostante una rottura iniziale, hanno scelto di proseguire insieme il loro "viaggio dei sentimenti".

I protagonisti ancora in gioco

Tra le coppie che ancora non si sono confrontate davanti al falò finale troviamo:

Federica Petagna e Alfonso D'Apice

Millie Moi e Michele Varriale

Mirco Rossi e Giulia Duranti

Titty Scialò e Antonio Maietta

Titty e Antonio sono fidanzati da tre anni, Mirco e Giulia da nove, mentre Michele e Millie stanno insieme da un anno e dieci mesi. Il pubblico attende con ansia di scoprire come evolveranno le loro relazioni, mentre il programma si avvicina alla conclusione.

Alfonso stasera potrebbe avere il suo falò di confronto

L'attesa per i falò di confronto

Nella puntata andata in onda l'8 ottobre, Giulia ha chiesto un falò di confronto al suo fidanzato Mirco, ma lui si è rifiutato, volendo prolungare la sua esperienza nel villaggio. Quando Giulia ha fatto una seconda richiesta, Filippo Bisciglia le ha comunicato che Mirco era in gita con una delle tentatrici. Questo ha portato a una scena ormai iconica, in cui Bisciglia, a bordo di un motoscafo, è andato a recuperare Mirco per riportarlo al villaggio. Stasera ci sarà finalmente il tanto atteso falò di confronto tra i due.

Anche per Titty e Antonio potrebbe essere arrivato il momento del confronto finale. Antonio continua a flirtare con la tentatrice Silvy, e questo ha scatenato la rabbia di Titty. Nella puntata del 1° ottobre, lei ha gettato l'anello di fidanzamento che Antonio le aveva comprato su una bancarella vicino alla Torre Eiffel, nel fuoco. La settimana scorsa Titty ha posticipato il confronto, che però potrebbe avvenire proprio questa sera.

Le coppie che hanno lasciato l'Is Morus Relais

Fino ad oggi, tre coppie hanno già affrontato il falò. Fabio Mascaro e Sara El Moudden hanno deciso di lasciare il programma insieme, nonostante Fabio abbia confessato di aver tradito Sara. Diandra e Valerio si sono lasciati durante il loro primo falò, ma sono poi tornati insieme la settimana successiva. Infine, Alfred e Anna si sono separati definitivamente dopo il tradimento di lui.