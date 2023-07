Temptation Island 2023 stasera su Canale 5, anticipazioni quarta puntata: Perla abbandona in lacrime

Temptation Island 2023 torna stasera, 17 luglio 2023 in prima serata su Canale 5. Ecco le anticipazioni della puntata nella quale conosceremo il destino delle coppie rimaste in gioco e quello di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Nell'ultimo episodio del programma, infatti, Filippo Bisciglia ha sottolineato che il viaggio dei sentimenti della coppia non è finito, nonostante si siano detti addio davanti al falò.

Temptation Island 2023: anticipazioni di stasera:

Le lacrime di Perla

Sono rimaste quattro coppie in gara a Temptation Island 2023, e per alcune di loro è arrivato il momento della resa dei conti. Tra di esse ci sono Perla, 25 anni, e Mirko, 26 anni, che sono fidanzati da cinque anni. Nella clip pubblicata dalla produzione sulla pagina Instagram del programma, si vede Perla uscire in lacrime dal pinnettu. Stasera scopriremo il motivo per cui è stata convocata e cosa le è stato mostrato.

Il nuovo punto di vista di Francesca

Francesca e Manuel saranno protagonisti di un altro segmento del programma. Francesca ha ammesso che grazie al docureality prodotto da Maria De Filippi, sta riscoprendo se stessa. Stasera, il conduttore ci svelerà come questa presa di coscienza influenzerà la relazione.

Lo stupore di Daniele

"Io così non mi sono mai spinto". Queste sono le parole di Daniele mentre guarda un video di Vittoria con uno dei tentatori. La coppia sembra essere arrivata a una svolta dopo le tensioni delle settimane scorse. Nella puntata di stasera sapremo se il 33enne ha richiesto il falò di confronto.

Federico 3.0

Nella scorsa puntata Alessia ha chiesto il falò di confronto a Federico ma il suo fidanzato ha rifiutato di incontrarla. La Ligotti ha replicato chiedendo alla produzione di non mostrare più suoi video a Federico. "Inizia la terza parte del mio percorso. Se non posso vedere cosa succede di là, l'unica cosa a cui devo badare è quello che succede di qua". Dice Federico ai suoi compagni di viaggio, anticipando che ha intenzione di continuare la sua conoscenza con la tentatrice Carmen.

Le coppie di Temptation Island 2023 ancora in gioco:

Vittoria, 32 anni e Daniele, 33 anni, fidanzati da quattro anni.

Alessia, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni.

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo.

Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato insieme il programma:

Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato il programma come single: