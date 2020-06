Temptation Island, sonora smentita per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Mai invitati”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono mai stati invitati a partecipare a Temptation Island. La sonora smentita è arrivata dalla stessa redazione del programma che li ha accusati di usare il nome del reality per farsi pubblicità.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non riescono a stare lontani dai guai, non fanno un passo avanti senza farne tre indietro. Come era accaduto con la finta esclusiva concessa Barbara D'Urso, anche questa volta sono riusciti a fare una pessima figura. Nel corso di un'intervista radiofonica, Clizia Incorvaia aveva dichiarato di aver di aver rinunciato a Temptation Island e di aver detto no a Maria De Filippi in persona.

Quasi neppure il tempo di comunicare ai nostri lettori la notizia: sull'account ufficiale della trasmissione è apparso un comunicato che sbugiarda in maniera decisa le affermazioni della coppia. "Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l'invito a partecipare a Temptation Island - precisa la redazione - Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro, ma ad oggi nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di 'aver rifiutato' sono sempre non veri". Il comunicato esce dal generico per fare i nomi di Paolo e Clizia: "Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l'insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti".