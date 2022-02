Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato il figlio Gabriele: "Benvenuto al mondo"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno avuto un figlio: ieri, 19 febbraio 2022, è nato Gabriele, il dolce annuncio è stato fatto dalla coppia con un post su Instagram. L'influencer e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello Vip 5 e Gabriele è il secondogenito di Clizia.

Paolo Ciavarro, 30 anni, e Clizia Incorvaia, 41 anni, in un post condiviso su Instagram hanno scritto:"Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro". Nella prima foto di famiglia che accompagna la caption, si vede il neo papà baciare sulla guancia la sua compagna, mentre del neonato riusciamo a vedere solo una piccola parte della testa. Gabriele è il primogenito della coppia e il primo figlio per Paolo. Clizia, invece, ieri è diventata mamma per la seconda volta. L'influencer, nata a Pordenone, ha già una figlia, Nina, nata dalla sua relazione con Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello Vip 5 e pochi giorni fa, nella puntata di San Valentino, i due erano stati ospiti del programma. La Incorvaia, parlando con Alfonso Signorini della sua futura maternità, aveva detto: "me lo sento, questa è la settimana giusta". Durante la gravidanza la coppia ha vissuto anche momenti di apprensione, la futura mamma non è stata risparmiata dalla variante del virus che in questi mesi ha imperversato nel nostro paese e nel resto del mondo. Fortunatamente il piccolo Gabriele non ha risentito di questa situazione.

Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ospite a Verissimo con la sua compagna, ha rivelato i piani della coppia dopo la nascita del figlio "Il matrimonio ci sarà sicuramente, non a breve però, ma l'intenzione c'è. Credo nella famiglia, nel matrimonio, quindi sicuramente è il passo successivo".