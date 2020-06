Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: matrimonio in vista? "Lui mi ha fatto una promessa”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro starebbero pensando al matrimonio. La coppia formatasi al Grande Fratello Vip 2020 dopo l'incontro in Sicilia è tornata nelle rispettive città, lei a Milano e lui a Roma, ma l'influencer fa sapere che "Paolo mi sta promettendo il diamante rosa".

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro solo recentemente si sono incontrati in Sicilia dopo il periodo di separazione forzata, un abbraccio che doveva essere suggellato dalle telecamere del Live - Non è la D'Urso, fino a quando la conduttrice non ha scoperto che i due si erano visti ventiquattro ore prima. Dopo i giorni passati insieme e puntualmente condivisi con i loro follower, Paolo è tornato a Roma e Clizia a Milano. Sui social si era parlato di una possibile rottura, ma la siciliana al settimanale Nuovo ha confermato che il loro rapporto è solidissimo: "Paolo mi sta promettendo il diamante rosa - ha detto prima di aggiungere - io e Paolo vogliamo soltanto stare insieme. Dobbiamo vivere l'un l'altra, ed abbiamo tanta voglia di farlo".

Del rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha parlato anche la madre di quest'ultimo, l'attrice Eleonora Giorgi, che in una puntata de La prova del cuoco ha detto: "Paolo è andato vicino a lei, non a casa di Clizia però, perché loro sono rispettosissimi. Lei ha una bambina che Paolo non ha ancora mai incontrato e lei non l'ha mai visto".