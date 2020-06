Temptation Island 2020: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia avrebbero rifiutato di partecipare

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avrebbero rifiutato di partecipare a Temptation Island 2020, il reality prodotto da Maria De Filippi che partirà su Canale 5 il prossimo 7 luglio. La coppia formatasi durante il Grande Fratello VIP lo ha rivelato nel corso di un'intervista radiofonica a Radio Anni '60.

Il Grande Fratello Vip 2020 ha il merito di aver regalato al mondo dei social la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, avventura burrascosa quella all'interno della Casa dei due concorrenti finita con l'espulsione della siciliana per frasi offensive. I due si sono incontrati dopo la forzata separazione davanti alle telecamere del Live Non è la D'Urso, anche questa avventura non è stata un successo, doveva essere un'esclusiva per il programma di Barbara D'Urso che, quando ha scoperto che i due si erano visti di nascosto il giorno prima, li ha sbugiardati in diretta televisiva.

Il prossimo 7 luglio su Canale 5 inizia Temptation Island 2020, il reality prodotto da Maria De Filippi: secondo quanto affermato da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la conduttrice di Amici li avrebbe contattati offrendo loro di partecipare al reality della tentazione."Ce l'hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi", ha detto la Incorvaia, lasciandoci nel dubbio su quale sia il modus operandi della coppia.