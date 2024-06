Temptation Island, Siria e Matteo sono la prima coppia, lei ha perso 85 chili: "Voglio divertirmi"

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare, nel frattempo è stata presentata la prima coppia che si metterà in gioco nel programma di Maria De Filippi: scopriamo chi sono

Manca poco al ritorno di Temptation Island su Canale 5, il programma più atteso della stagione televisiva estiva targata Mediaset. Come da consuetudine, alla vigilia della messa in onda vengono presentate le coppie che parteciperanno al docu-reality. I primi a farsi conoscere sono stati Siria e Matteo. Ecco cosa hanno detto ai microfoni di Witty Tv.

La presentazione di Siria e Matteo

"Il viaggio nei sentimenti", come Filippo Bisciglia definisce il percorso dei partecipanti al programma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe iniziare il prossimo 13 giugno, quest'anno andrà in onda di giovedì, a differenza delle precedenti stagioni, quando l'appuntamento era fissato di lunedì. La location è rimasta immutata, le coppie si confronteranno in Sardegna, nella cornice del Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula.

I primi a farsi conoscere dal pubblico sono Siria e Matteo, è stata la ragazza, 22 anni, originaria di Gela, a contattare la redazione perchè è in cerca di divertimento e di conferme: dopo aver perso 85 chili ha bisogno di capire se lui la ama ancora o sta insieme a lei solo per abitudine, la coppia è fidanzata da sette anni. Lui confessa che quando ha saputo della decisione della sua ragazza era contrario, non voleva partecipare al programma prodotto da Maria De Filippi, ma poi ha cambiato idea.

"Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni- ha detto la ragazza davanti alle telecamere di Witty TV - Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi".

Siria e Matteo sono la prima coppia di Temptation Island

Anche il fidanzato si è raccontato al pubblico del programma, inizialmente aveva delle perplessità a partecipare, poi ha deciso di accontentare la sua fidanzata. Riferendosi a lei ha detto: "Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno, quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me".