Temptation Island 2024: Siria è in crisi e Matteo rivela un segreto mai confessato prima

La dodicesima edizione di Temptation Island ci porta nel cuore delle dinamiche sentimentali di sette coppie, tra cui Siria e Matteo. Mentre lei cerca di capire come il suo drastico cambiamento estetico - ha perso ben 85 chili - influenzi il loro rapporto di sette anni, emergono tensioni e incertezze. La partecipazione al reality rivela fragilità e desideri profondi, culminando in una sorprendente confessione del fidanzato, che svela un segreto del suo passato.

Il percorso di Siria: Dall'insicurezza al cambiamento

Nel villaggio delle fidanzate, la ragazza si è sfogata su Matteo, confessando di non essere sicura dei suoi sentimenti. Ha spiegato che, prima di perdere peso, non andava a ballare e non comprava vestitini perché si sentiva a disagio e si vergognava del suo aspetto. Ora, invece, ha trovato una nuova dimensione e vuole esplorarla, forse senza la persona con cui è arrivata in Sardegna.

Tuttavia, il cambiamento estetico non è stato l'unico elemento che ha allontanato la coppia. Secondo la ragazza, il fidanzato non è mai stato troppo affettuoso e lei l'ha sempre sentito distante, tranne che nelle ultime settimane, quando hanno saputo che avrebbero partecipato al programma di Canale 5. Nella clip di presentazione, la ragazza ha raccontato di aver scritto alla redazione senza avvisare il fidanzato.

Matteo, convocato nel pinnettu, ha visto i video con queste dichiarazioni della sua compagna. I suoi amici d'avventura gli hanno fatto notare che Siria non ha mai detto di non amarlo più, ma ha solo sottolineato che vorrebbe maggiori attenzioni da parte sua. "Fai vedere che sei innamorato, dedicale le attenzioni che vuole e vedrai che non la perdi", lo ha incoraggiato Raul.

Più tardi, al falò dei fidanzati, Matteo ha visto altre clip in cui la sua ragazza, confidandosi con uno dei tentatori, ha rivelato: "Lui mi preferiva prima, dice che sono tutta ossa" e ha ammesso di non aver capito cosa vuole nella vita, e soprattutto, se vuole ancora il suo fidanzato al suo fianco alla fine di questo percorso televisivo.

La rivelazione: "Sono stato bullizzato"

Matteo, dopo aver visto i video, ha confessato inaspettatamente un segreto che non aveva mai rivelato neanche alla sua ragazza: "Da bambino sono stato bullizzato perché ero troppo dolce. Gli altri ragazzi mi picchiavano e la mia ex mi ha lasciato per questo motivo. Da quel momento ho indossato una maschera e sono diventato più duro".

Questa rivelazione ha colpito anche Filippo Bisciglia, che si è complimentato con Matteo per aver avuto il coraggio di raccontarlo davanti a una platea televisiva: "Hai detto parole molto importanti e toccanti", ha detto il conduttore. Matteo ha promesso a se stesso e agli altri ragazzi che farà di tutto per riconquistarla.