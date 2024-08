Temptation Island, Mirco e Giulia sono la terza coppia ufficiale: “Mi ha cacciata di casa ma sono tornata”

In questi giorni sono cominciate le riprese di Temptation Island che, come sanno i fan del programma, quest'anno andrà in onda anche a settembre, dopo il successo dell'edizione trasmessa a luglio. Fino ad oggi sono state presentate due coppie, Diandra e Valerio e Titty e Antonio, oggi è toccata ai terzi fidanzati di questa stagione.

Giulia e Mirco partecipano: un amore messo alla prova

La terza coppia che da settembre vedremo al docu-reality, condotto anche questa volta da Filippo Bisciglia è composta da Giulia e Mirco, i due sono fidanzati da nove anni, da tre hanno iniziato a convivere. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, che sembra essere in crisi.

Da quando hanno cominciato ad abitare sotto lo stesso tetto, nella nuova casa, sono venuti a galla problemi che stanno mettendo a rischio la loro relazione. Giulia, infatti, nella clip caricata sui canali social del programma, ha raccontato di aver scritto lei stessa alla redazione a causa delle difficoltà emerse nell'ultimo anno.

Diandra e Valerio

"Il rapporto si è spento, io non mi sento più apprezzata e valorizzata", ha confessato, sottolineando come il trasferimento nella nuova casa abbia coinciso con un cambiamento significativo nella dinamica della coppia. I litigi sono diventati sempre più frequenti e intensi, tanto che Giulia è stata anche allontanata da casa più di una volta. "Sono stata via recentemente per una settimana e lui non mi ha mai cercata. Sono sempre io che torno qua, a casa sua", ha aggiunto con amarezza.

Anche Mirco sembra essere consapevole della gravità della situazione e ha ammesso che il rapporto non può continuare se le cose non cambieranno. La partecipazione a Temptation Island rappresenta per entrambi un tentativo di capire se il loro amore può essere salvato o se è arrivato il momento di prendere strade diverse.