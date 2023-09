Uomini e Donne, Lavinia Mauro mostra l'anello di Alessio Corvino: delusione tra i fan (VIDEO)

Oggi Maria de Filippi ha ospitato negli studi di Uomini e donne Lavinia Mauro e Alessio Corvin, una delle coppie più amate della scorsa stagione del dating show. L'ex tronista ha mostrato anche l'anello datole dal suo fidanzato, ma i fan sono rimasti delusi perchè il gesto non è stato accompagnato dalla proposta.

Chi ha seguito l'ultima edizione di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di appassionarsi alla storia d'amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvin che, insieme a Federico Nicotera e Carola Carpanelli, hanno rappresentato la coppia più amata della stagione precedente del dating show. Tuttavia, una volta usciti dal programma, Federico e Carola non sono riusciti a proseguire la loro relazione amorosa e hanno condiviso con Maria De Filippi i motivi della fine della loro storia.

La storia d'amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvin è invece proseguita senza intoppi. Oggi, nello studio di Uomini e Donne, cinque mesi dopo la scelta di Lavinia, hanno condiviso i dettagli delle settimane passate insieme. Alessio ha affermato che la loro insicurezza iniziale potrebbe essere stata la causa di alcuni litigi che hanno affrontato mentre erano nel dating show, ma ora si trovano in una situazione migliore.

Alessio ha scherzato sul fatto che Lavinia è un po' tirchia, aggiungendo che i loro genitori sono contenti della loro relazione. Durante la loro apparizione, l'ex tronista ha mostrato un anello che ha ricevuto dal suo corteggiatore come regalo, sottolineando che era un gesto per confermare i sentimenti che hanno sviluppato durante questi mesi insieme. Tuttavia, Lavinia ha precisato che l'anello non rappresenta una proposta di matrimonio. "Un regalo fatto per confermare questi mesi, i sentimenti" ha sottolineato il ragazzo, "Non è una proposta", sono state le parole dell'ex tronista, che ha deluso così coloro che avevano sperato in un passo ulteriore nella loro relazione.

Nonostante ciò, i fan possono comunque essere soddisfatti del forte legame che Lavinia e Alessio sono riusciti a creare in questi mesi insieme. La loro storia d'amore continua a crescere e a evolversi, portando gioia ai sostenitori della coppia che potranno fare tesoro delle parole di Alessio: "La realtà al di fuori del programma ha superato di gran lunghe le aspettative".