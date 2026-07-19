Madonna, Pausini e le altre star: scaletta e orario dello show della finale dei Mondiali

Da Madonna a Laura Pausini, passando per Shakira, Justin Bieber e gli altri protagonisti dello spettacolo: ecco la scaletta, gli orari e tutti gli ospiti della cerimonia di chiusura e dell'Halftime Show.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina non sarà soltanto una sfida per il titolo iridato. Prima del calcio d'inizio e durante l'intervallo, il pubblico del New York New Jersey Stadium assisterà a un grande spettacolo musicale con alcune delle più importanti star internazionali, tra cui Madonna e Laura Pausini. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, infatti, è previsto un vero e proprio Halftime Show in stile Super Bowl. Ecco la scaletta, gli orari e tutti gli artisti attesi sul palco del New York New Jersey Stadium.

La cerimonia di Chiusura prima della finale

La serata prenderà il via con la cerimonia di chiusura del torneo, in programma pochi minuti prima del calcio d'inizio della finale. Ad aprire lo spettacolo sarà Jennifer Hudson, che interpreterà l'inno nazionale degli Stati Uniti, Paese ospitante della competizione.

Successivamente saliranno sul palco alcune delle più grandi stelle della musica internazionale. Tra queste anche Laura Pausini, insieme a lei si esibiranno Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che canteranno Desire, l'inno ufficiale della FIFA che ha accompagnato l'ingresso in campo delle squadre per tutta la durata del Mondiale 2026.

La Cerimonia di chiusura dei Mondiali di Calcio inizierà alle 19:35 in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e DAZN, ed è curata da Balich Wonder Studio, sul palco lo streamer IShowSpeed e Post Malone, headliner musicale dello show.

Chris Martin

Il primo Halftime Show della storia dei Mondiali

La grande novità della finale 2026 sarà però lo spettacolo previsto tra il primo e il secondo tempo. Per la prima volta una finale della Coppa del Mondo avrà un Halftime Show, una formula già celebre negli Stati Uniti grazie al Super Bowl.

A guidare lo show ci sarà Chris Martin, frontman dei Coldplay, con una serie di esibizioni che vedranno protagonisti alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale. Sul palco sono attesi Madonna, Shakira, Justin Bieber, i BTS e Burna Boy. Il direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, il PS22 Chorus insieme ai Coldplay.

Come tocco di colore pop-culturale, allo show prenderanno parte anche i celebri Muppets di Sesame Street (inclusi Kermit e Miss Piggy), dato che l'evento è legato a una raccolta fondi mondiale per l'educazione dei bambini.

Un intervallo da record

L'intervallo della finale sarà più lungo rispetto alla durata abituale, per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio del palco. Lo spettacolo musicale avrà una durata di circa 11 minuti, ma la pausa complessiva tra il primo e il secondo tempo sarà estesa per permettere lo svolgimento delle performance: la ripresa della gara è prevista dopo circa 30 minuti, rispetto ai 15 minuti stabiliti dal regolamento FIFA.

La sfida tra Spagna e Argentina si trasforma così non soltanto nell'ultimo atto del Mondiale 2026, ma in un vero e proprio evento globale, in grado di combinare sport, musica e intrattenimento su un palcoscenico internazionale.