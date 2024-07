Temptation Island 2024: Ecco chi starebbe frequentando Martina dopo il docu-reality: l’indiscrezione

Nell'ultima puntata di Temptation Island 2024, il falò di confronto tra Martina De Ioannon e Raul Dumistras ha segnato la fine della loro relazione. Come ampiamente anticipato, i due ragazzi hanno deciso di non continuare il loro rapporto e, rispondendo alla classica domanda di Filippo Bisciglia, hanno dichiarato che avrebbero lasciato l'Is Morus Relais da single.

Le nuove frequentazioni di Martina De Ioannon e Raul Dumistras

Il percorso all'interno del docu-reality dei due ex fidanzati è stato molto diverso. Martina ha trovato subito una sintonia con Carlo Marini, l'ex corteggiatore di Manuela Carriero nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Raul, invece, dopo aver visto i video della sua ragazza, ha deciso di darle pan per focaccia, avvicinandosi alla single Siriana Schifi.

Durante l'ultimo falò di confronto, Raul ha ammesso le sue colpe, riconoscendo che alcuni suoi comportamenti sono stati esagerati. I suoi scatti d'ira, come lanciare sedie e bottiglie, sono stati condannati e meritano un'analisi approfondita da parte sua. Martina, a prescindere dal rapporto con Carlo, ha semplicemente capito che la storia d'amore con il fidanzato è finita e che non lo ama più.

Raul Dumistras nel pinnettu

Raul e la tentatrice

Attualmente, secondo le indiscrezioni, i due ex fidanzati vivrebbero situazioni completamente diverse. Nonostante le coccole con Siriana Schifi, Amedeo Venza ha rivelato che Raul non frequenta l'ex del calciatore Nicolò Zaniolo ma starebbe uscendo con Nicole Belloni, la tentatrice che all'interno del docu-reality era stata vicino ad Alex Petri. I due, anche se davanti alle telecamere non hanno interagito, avrebbero deciso di vedersi una volta finite le registrazioni.

Martina ha un nuovo accompagnatore

Anche Martina De Ioannon, secondo le anticipazioni di Deianira Marzano, avrebbe iniziato una nuova frequentazione. Una follower dell'esperta di gossip ha rivelato che la ristoratrice romana ha incontrato un paio di volte il tentatore Carlo Marini, ma starebbe frequentando un'altra persona, ovvero un campano benestante. I due si seguono su Instagram, alimentando le voci su una possibile nuova relazione.