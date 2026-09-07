Temptation Island e poi… e poi…, stasera su Canale 5: cosa succederà nel primo speciale

Il primo speciale di Temptation Island e poi... e poi... torna sulle storie di Giovanni e Sabrina, Bernadette e Diamante, Gabriele e Sara e Francesca e Danilo tra confronti e nuove rivelazioni

Temptation Island... e poi... e poi... debutta questa sera, lunedì 7 settembre, su Canale 5, con Filippo Bisciglia pronto a riaprire alcune delle storie più discusse dell'edizione 2026. Il primo speciale sarà dedicato, per la precisione, a quattro coppie: Giovanni e Sabrina, Bernadette e Diamante, Gabriele e Sara e Francesca e Danilo. Saranno loro a tornare davanti alle telecamere per raccontare cosa è successo quando il viaggio nei sentimenti è finito. Le anticipazioni sulla registrazione indicano che, rispetto al mese dopo, già raccontato durante l'ultima puntata, ci saranno nuovi elementi da chiarire. E dai contenuti pubblicati sui canali ufficiali del programma arrivano già alcuni indizi particolarmente interessanti.

Sara e Gabriele, confronto acceso: scoppia la discussione

Uno dei momenti più attesi della serata sarà senza dubbio quello che vedrà protagonisti Sara e Gabriele. La coppia aveva deciso di separarsi al falò di confronto e, anche nel successivo aggiornamento, sembrava aver preso strade differenti. Proprio per questo il loro nuovo incontro potrebbe riservare più di una sorpresa.

Dalle immagini diffuse sui social ufficiali di Temptation Island emerge infatti un confronto particolarmente acceso tra Sara e Gabriele. I toni sembrano alzarsi e tra i due potrebbero tornare a galla questioni rimaste irrisolte. Una scena che lascia una domanda: che cosa è realmente successo tra i due dopo la fine del programma?

Sara e Gabriele

Giovanni e Sabrina, che cosa nasconde quel misterioso messaggio?

Altro momento da tenere d'occhio sarà quello di Giovanni e Sabrina. La loro storia era terminata al falò e Giovanni, nel precedente confronto a un mese dalla fine del programma, aveva raccontato di aver scelto di andare avanti, arrivando anche a bloccare Sabrina su WhatsApp.

Questa sera, però, entrerà in scena un elemento nuovo: un misterioso messaggio. Le immagini delle anticipazioni mostrano Giovanni alle prese con qualcosa che sembra riguardare proprio la sua ex fidanzata. Non è ancora chiaro quale sia il contenuto del messaggio né quale reazione provocherà, ma è uno degli elementi destinati ad alimentare la curiosità del pubblico. Il loro incontro servirà dunque a capire se, dopo settimane di distanza, ci sia ancora qualcosa da chiarire tra Giovanni e Sabrina.

Danilo prima non vuole vedere Francesca, poi cambia idea

Particolarmente interessante anche la situazione di Francesca e Danilo. Nelle clip di anticipazione diffuse in vista della puntata, Danilo appare inizialmente indeciso sulla possibilità di incontrare Francesca. La sua esitazione lascia pensare che il confronto non sia affatto semplice per lui. Poi, però, arriva la decisione: Danilo accetta di vedere Francesca. Sarà quindi uno dei faccia a faccia più attesi della serata, soprattutto perché la loro storia aveva lasciato diversi interrogativi dopo il falò.

Bernadette e Diamante, la coppia che potrebbe regalare il momento più romantico

Infine, spazio a Bernadette e Diamante, una delle coppie che ha fatto parlare maggiormente il pubblico per il suo percorso decisamente diverso rispetto alle altre. Dopo 16 anni di relazione, i due avevano lasciato Temptation Island con una proposta di matrimonio. Bernadette aveva detto sì e, a un mese dalla fine del programma, la loro storia sembrava procedere nel migliore dei modi.

Anche nello speciale potrebbe arrivare una nuova sorpresa. Nel promo si sente infatti Bernadette pronunciare una domanda molto significativa: "Hai cambiato idea?". A cosa si riferirà? Alla proposta? Al matrimonio? Oppure a una decisione presa successivamente? La risposta arriverà questa sera. Le anticipazioni disponibili indicano comunque che Bernadette e Diamante risultano ancora insieme.