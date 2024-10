Temptation Island: Anna si è ripresa Alfred dopo l'uscita dal programma? La segnalazione

Il reality di Canale 5 sta diventando un vero e proprio crogiolo di inganni, tradimenti e di rovesci di fortuna. L'edizione autunnale di Temptation Island non è ancora terminata ma le coppie - che sono scoppiate - stanno già facendo molto parlare di sé sui social e tra gli amanti dei gossip. Una in particolare sta tenendo banco nelle ultime ore dopo la diffusione di un pettegolezzo - sibillino e ancora tutto da confermare - di Deianira Marzano e dopo che è apparso su TikTok un video pubblicato da Sofia, una delle tentatrici del programma. Pettegolezzi che getterebbero altra benzina sul fuoco, senza rimarginare una ferita ancora aperta.

A Temptation Island è andato in scena il gioco di Sofia?

Come abbiamo avuto modo di vedere in tv, Alfred e Anna hanno deciso di lasciarsi dopo che il compagno ha pensato di seguire l'attrazione che provava per Sofia senza pensare a ricucire il rapporto con la fidanzata. Infatti, è stato molto duro il falò di confronto, dove Anna ha scaricato la rabbia su Alfred. La questione, però, non è finita qui. Perché, se da una parte il ragazzo ha lasciato Anna per seguire Sofia, già nel corso dei giorni scorsi, Deianira Marzano in una delle sue storie pubblicate su Instagram aveva confermato che la passione tra Alfred e Sofia si era già sopita.

Temptation Island, il rumor dell'esperta di gossip: "Tra Alfred e Sofia sarebbe già tutto finito"

Un'altra storia lanciata dalla "regina" del gossip italiano, non solo andrebbe a confermare quanto annunciato in precedenza - ovvero che Alfred e Sofia si sono lasciati e che lei aveva già un altro uomo ad aspettarla fuori dal programma -, ma più che altro rivela che la rottura tra i due fidanzati si sarebbe già ricomposta. Alfred e Sara, dunque, sono tornati insieme? La risposta è sì, secondo la Marzano.

E quindi? In tutto questo gioco di coppia, di baci e tradimenti, cosa ha significato il ruolo di Sofia? La tentatrice avrebbe fatto solo il suo percorso: ovvero essere solo il terzo incomodo nella relazione tra Sara e Alfred, sfruttando appieno il "ritorno" di immagine del programma di Canale 5. Una conferma, altrettanto sibillina, arriva anche da Sofia. In un video pubblicato su TikTok, la tentatrice si "gode" sul divano di casa sua (con tanto di vaschetta di gelato) il dramma che lei stessa ha creato. Solo nello speciale "un mese dopo" potremmo scoprire come sono andate davvero le cose.