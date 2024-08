Temptation Island, Anna e Alfred quarta coppia ufficiale: “Ho scoperto un tradimento e lui ha confermato”

Anna e Alfred sono la quarta coppia di fidanzati che in questi giorni si trova all'Is Morus Relais per registrare l'edizione autunnale di Temptation Island, che inizierà martedì 10 settembre in prima serata sempre su Canale 5. In precedenza avevamo conosciuto Diandra e Valerio, poi Titty e Antonio, ed infine Giulia e Mirco.

Anna e Alfred: a Temptation Island per dimenticare un tradimento

I fidanzati presentati oggi sui canali social di Witty Tv hanno stabilito di partecipare al programma prodotto da Maria De Filippi su iniziativa della ragazza. Infatti è lei che ha deciso di scrivere alla redazione dopo che ha scoperto alcune chat del suo fidanzato in cui si vantava delle sue conquiste con i suoi amici.

Dopo questa rivelazione, Anna ha perso la fiducia nel suo fidanzato e ha continuato a spiare il suo telefono di nascosto. Così ha scoperto che Alfred l'aveva tradita. Messo di fronte all'evidenza, il suo fidanzato non ha potuto negare di essere stato con un'altra donna. Lei, nonostante tutto, lo ama ancora e vuole capire se il rapporto può essere recuperato.

Alfred, da parte sua, sostiene che l'interesse per la sua fidanzata sta scemando, a causa della sua gelosia: "Non sento la sua fiducia e questa cosa non la sto vivendo bene", ha affermato nella clip. Anche se i motivi di questa mancanza di fiducia sembrano chiari a tutti. Tra poche settimane conosceremo il destino dei due ragazzi, sapremo se riusciranno a ricucire la loro relazione o si diranno addio durante il classico falò di confronto.