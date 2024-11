Temptation Island: Alfred e la sua tentatrice continuano a beccarsi sui social, Anna si schiera

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, la coppia aveva terminato l'esperienza all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula come single, dopo essersi lasciato davanti all'ultimo falò di confronto. Alfred era uscito con la tentatrice Sofia, ma la loro relazione è durata solo poche ore.

Relazione finita tra accuse e polemiche

Quella che sembrava una storia d'amore nata sotto i riflettori si è trasformata in una battaglia mediatica. Alfred e Sofia si erano avvicinati durante il reality, ma una volta spente le telecamere, il loro rapporto è finito tra accuse reciproche e polemiche pubbliche. Dopo il bacio che aveva fatto sperare in un futuro insieme, Alfred e Sofia si sono presto allontanati.

Lei lo ha accusato di averla illusa con promesse di viaggi a New York e Parigi, mentre lui ha ribattuto sostenendo che la ragazza gli avesse proposto di fingere una relazione per generare clamore mediatico. Sofia aveva condiviso la prova di un biglietto per New York, sostenendo che fosse stato acquistato con Alfred. Tuttavia, le date del viaggio si sono rivelate incongruenti, screditando la sua versione.

Il falò di confronto di Anna e Alfred

Le parole di Alfred

L'ex fidanzato di Anna aveva avvisato i suoi follower: "Non risponderò più a domande su Sofia". Tuttavia, la tentatrice ha rilasciato un'intervista per difendersi dalle accuse di Alfred, il quale aveva insinuato, senza troppi giri di parole, che il vero lavoro dell'ex tentatrice fosse diverso da quello dichiarato. Tirato nuovamente in ballo, Alfred ha deciso di replicare con un lungo post su Instagram, alimentando ulteriormente il dibattito.

"Alle risposte alle domande di oggi, ho invitato i miei followers a non pormi più quesiti circa la tentatrice. Purtroppo, data l'anteprima che mi è stata segnalata, mi vedo costretto a fare un appunto. Da settimane subisco minacce di diffamazione da parte di una persona che mi ha messo nelle condizioni di non poter più parlare".

"È assurdo, perché mentre io sono costretto al silenzio, lei si concede interviste ovunque, finendo in prima pagina per parlare di sé e della sua vita, utilizzando continuamente la mia immagine e il mio nome per rafforzare il proprio personaggio pubblico. Questa situazione è estremamente importante perché riguarda la libertà di esprimere la verità e di difendersi. Io sono costantemente attaccato e privato di questa possibilità, nonostante abbia sempre raccontato i fatti esattamente come sono accaduti. ".

"Per dimostrarlo, ho deciso di girare la conversazione a Deianira, che può confermare senza alcun dubbio che quella persona mi aveva chiesto di organizzare una vacanza solo per creare hype e far parlare di noi, pur non essendo davvero insieme. Inoltre, quando sento dire 'non aveva i soldi per pagare l'hotel', ci leggo anche un'ombra di razzismo. Tuttavia, non voglio soffermarmi su questo punto, perché ciò che conta è che sono una persona che lavora dignitosamente in fabbrica, e ne sono fiero. Continuo a farlo con orgoglio, consapevole di chi sono e di ciò che valgo, con o senza errori", ha concluso Alfred".

Anna Acciardi dice la sua

L'ex di Alfred, dopo aver messo un like al post del ragazzo, ha voluto dire la sua, un gesto criticato da tanti che hanno pensato che la ragazza avesse intenzione di ritornare con il suo ex. A questi attacchi lei ha replicato con un post: "Volevo condividere un pensiero con voi... Sono umana anche io e come tale ho dei momenti no; oggi è uno di quelli. Cercate verità, le pretendete ma poi quando vi vengono date non fate altro che puntare il dito", Scrive Anna Acciardi

E ancora: "Se oggi mi venisse chiesto: 'Anna come stai?'Alla gente cattiva risponderei 'Sto bene'. Alla poca gente buona rimasta direi: 'La mia ultima mi ha cambiato tanto, tanto da non saper più gestire neanche più un rapporto, tanto da non fidarmi più di nessuno, neppure delle mie sensazioni che mi hanno portato a distruggere il buono che per tanto tempo e con tanto sacrificio avevo costruito in me'".

"Continuerete ad etichettarmi come lo zerbino, la ragazza senza dignità, ma solo chi ha vissuto momenti come i miei sa quanta forza ci vuole ad andare avanti. Perché no, la fine di una storia non è la fine del mondo - si legge nel post - Ma perdere se stesso lo è quasi. Se un uomo difende una donna che sbaglia, viene considerato uomo dell'anno. Se una donna sostiene una persona che ha sbagliato con un semplice like, fa rabbrividire. Voi amate l'odio, io amo l'amore".

"La mia storia con Alfred è finita tre mesi fa. Non c'è l'intenzione di ritornare insieme da entrambe le parti. Conosco da mesi la verità e sono felice che pian piano stia uscendo fuori. Mettere like ad un post, senza nascondersi, vi dovrebbe far capire con quanta trasparenza io faccia le cose".

Grande Fratello, Javier e Helena si lasciano andare alla passione: baci e carezze nella notte

E infine:"Sono per le cose giuste. Sono per la verità. E vi posso garantire che non sono stati mesi facili per una persona che non ha fatto altro che subire umiliazioni e minacce. Ora mi direte "le ha meritate"! NESSUNO MERITA L'ODIO. E se proprio lo avesse meritato, ci avrei dovuto pensare io. Perché a voi non ha tolto niente".