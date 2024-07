Temptation Island, Alex e Vittoria un mese dopo sono tornati insieme o si sono lasciati per sempre?

Sono passati trenta giorni dal falò di confronto tra Alex Petri e Vittoria Bricanello che il pubblico ha visto ieri 25 luglio durante l'ultima puntata di Temptation Island 2024. I due hanno deciso di lasciarsi, lei, prima di andare al faccia a faccia finale, ha baciato Simone Dell'Agnello, il suo tentatore. Scopriamo cosa hanno dichiarato i due ai microfoni di Witty Tv un mese dopo quella decisione.

Le dichiarazioni di Alex a Witty Tv

Il ragazzo ha iniziato dicendo: "Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e ho iniziato a pensare a me stesso. Devo ringraziare questo percorso perché mi ha dato la possibilità di capire in primis me stesso, le mancanze che avevo e di avere una consapevolezza che nell'ultimo anno mi era mancata. E soprattutto dall'altra parte scoprire delle cose di una persona che fino a quel momento non avevo tenuto conto." Ha spiegato di essere entrato nel programma convinto da Vittoria che il problema fosse lui, ma ha capito che forse non era così: "E' vero che io ho fatto il percorso pensando a me, a ciò che mi mancava però siamo entrati per un motivo e alla fine siamo usciti per un altro."

Poi Alex ha proseguito raccontando che si era fidato delle rassicurazioni di Vittoria, che diceva di essere capace di gestire le emozioni e gli uomini, ma ha osservato che avevano fatto due percorsi diversi: "Io ho conosciuto una persona all'interno del villaggio che mi ha aiutato a capire delle cose che mancavano a me e che quindi ho riscoperto che sono in grado di dare." Ha descritto come con l'ex fidanzata ultimamente ogni interazione fosse diventata una discussione continua.

Simone Dell'Agnello quando faceva il calciatore

Alex ha concluso affermando che il percorso lo ha fatto per sé stesso, non per trovare una nuova persona: "Lei invece al contrario mi ha sempre accusato di essere io il problema, arriviamo qui e ci è cascata, è lei che ha fatto degli errori non io." Ha spiegato di essere stato sorpreso dalla mancanza di reazioni della ragazza ai suoi video, ma sconvolto dalla sua vicinanza con un altro uomo in pochi giorni.

Inoltre, Alex si è detto deluso per il comportamento di Vittoria: "Avrei preferito che dall'inizio o dal secondo o terzo giorno si avvicinasse a una persona, non vedere video spinti all'ultimo." Ha criticato la superficialità dei discorsi tra lei e il tentatore e il desiderio di nascondersi dalle telecamere: "Tutto quello che lei non voleva da me, l'ha fatto lei." Si è sentito imbarazzato per lei e arrabbiato, sentendosi preso in giro. Ha affermato che le sue parole al falò erano definitive e che il comportamento di Vittoria valeva più di mille parole.

Infine, Alex ha parlato del suo rapporto con Nicole Belloni, la tentatrice con cui ha avuto un feeling: "Con Nicole ci siamo scritti e sentiti un po' di volte e chiaramente non ci siamo visti però abbiamo un bel rapporto." Ha riconosciuto che grazie a Nicole ha capito di non avere più interesse verso la sua fidanzata.

Le parole di Vittoria

La ragazza, dal canto suo, ha dichiarato di essere ancora sconvolta dagli eventi: "Sto cercando di mettere ordine nella mia vita. Ero entrata in questo programma per avere delle dimostrazioni da lui e invece è successo tutto l'opposto." Ha raccontato di aver trascorso i primi giorni male, isolata e in lacrime, scoprendo cose sul fidanzato che non si aspettava.

Ha spiegato che la relazione non andava bene già fuori dal programma, con dubbi e comportamenti strani da parte di Alex: "Ad un certo punto qualcosa dentro me è cambiata e ho capito che non potevo elemosinare amore da lui e così ho messo un punto e ho deciso di vivere la mia esperienza staccata da lui." Ha spiegato di non aver sentito la necessità di vederlo dopo il programma e di aver ritirato le sue cose da casa sua attraverso la sorella di Alex.

Vittoria ha raccontato di essere tornata a Biella e di essersi avvicinata a una persona che le ha dato ciò che le mancava: "Complicità, pazienza. E' riuscito ad aspettarmi e trovava sempre la cosa per farmi sorridere, mi ha fatto provare emozioni forti." Ha affermato che è stato un avvicinamento graduale e che non ha mai ripensato alla sua decisione, sentendosi rinata e liberata da un peso.

Infine, Simone, il tentatore che ha raggiunto Vittoria, ha parlato della loro relazione: "E' stata una bella sorpresa conoscerla perché non me l'aspettavo." Ha raccontato di essere entrato nel programma senza aspettative dopo una storia lunga e difficile. Ha descritto come, dopo i primi giorni di lontananza, si sono avvicinati e hanno trovato chimica: "Ci siamo guardati con occhi diversi e da lì è nata la situazione che poi è andata oltre."

Chi è Simone Dell'Agnello, il tentatore di Temptation Island con un passato da calciatore professionista

L'ex calciatore ha spiegato che la loro relazione sta continuando in modo spontaneo e genuino: "Ci sentiamo tutti i giorni, come due fidanzati." Ha espresso la sua contentezza per il loro legame, riconoscendo che entrambi hanno sofferto in passato e ora stanno vivendo una relazione basata sulla comprensione reciproca.