Temptation Island, Alessia Pascarella a Maika Randazzo: “Ti sei fatta quattro concorrenti del programma”

Botta e risposta sui social tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Tra le due ragazze non corre buon sangue: Alessia, durante l'edizione estiva di Temptation Island, ha concluso la sua relazione con Lino Gallo, il suo ex fidanzato, che nel villaggio dei sentimenti si era avvicinato pericolosamente a Maika, la sua tentatrice.

il botta e risposta tra Maika e Alessia di Temptation Island

Nelle ultime ore, Lino Gallo ha aperto un box di domande su Instagram, molti dei quesiti riguardavano la sua ex Alessia: "Lei è la queen della serietà, caratterialmente però vi assicuro che è pesantuccia. Abbiamo avuto un confronto, ma non ha fiducia in me (giustamente) e quindi nulla, ci lavoro ancora per un po', quando l'avrò riconquistata vi farò sapere in primis a voi, promesso".

Sul flirt con Maika, terminato poco dopo la fine di Temptation Island, Lino ha affermato: "La relazione con Maika è stata una grande ca.zata. Ora non sarei ancora pronto per avere un'altra relazione, anche perché questa volta ho capito che la donna va rispettata, e se non lo si fa, almeno non la si prende in giro come fanno certi personaggi li che riscaldano la sedia da anni, e facendo strage fuori dal programma".

Una foto dell'ex tentatrice Maika Randazzo

Le parole di Lino non sono piaciute a Maika, poco dopo infatti l'ex tentatrice ha scritto sul suo profilo Instagram: "Il più pulito c'ha la rogna". Da qui è nato il botta e risposta con Alessia, che, ovviamente, non nutre particolare simpatia per la romana. "La prossima volta che metti le storie, metti nome e cognome. Invece di venire a guardare il mio profilo, pensa alla tua dignità, visto che ti sei fatta quattro concorrenti".

Non si è fatta attendere la replica di Maika alle illazioni della partenopea: "Quando devo stare attenta a quello che posto perché c'è una traumatizzata convinta che sia per lei". Il dissing si è chiuso, per ora, con la nuova risposta di Alessia: "Peccato che prima che metto qualcosa mi informo...Meglio traumatizzata convinta che una che per aumentare i follower va a letto con i fidanzati di due edizioni", ha scritto la Pascarella nelle sue storie di Instagram.