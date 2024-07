Temptation Island, Alessia e LIno si lasciano al falò di confronto: Lei: “Fai schifo". Lui torna alla carica

La quarta puntata di Temptation Island è stata caratterizzata dal falò di confronto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, uno dei momenti più attesi dal pubblico, sempre più numeroso nel seguire questa edizione del docu-reality. Il protagonista della serata,comunque, è stato Filippo Bisciglia, che ha cercato di convincere Lino ad accettare la richiesta della fidanzata, facendole girare un video in cui minacciava di lasciare il programma.

La coppia più discussa

Nelle prime puntate del programma, i due fidanzati partenopei sono stati al centro delle discussioni. Lino si è avvicinato alla tentatrice Maika, mentre Alessia ha osservato tutto dal "pinnettu". Lei ha sempre chiesto il falò di confronto, ma Lino ha detto ogni volta di no. Ieri, per Alessia c'era un video che mostrava il suo fidanzato vicino alla single Maika, che gli confidava che l'avrebbe avvicinato anche senza telecamere "Perché tu sei il mio tipo". "Ti ci vedi fuori da qua vicino a me?" gli ha chiesto Lino. Dopo queste parole, Alessia ha domandato nuovamente il falò di confronto.

Filippo Bisciglia ha dovuto fare la spola tra il falò e il villaggio dei fidanzati più di una volta, poiché Lino voleva evitare il faccia a faccia a tutti i costi: "Voglio rimanere perché non ho ancora capito che cosa fare", ha spiegato al conduttore. Alla fine, Filippo ha fatto girare un video ad Alessia in cui la ragazza minacciava di andarsene se lui non avesse accettato il confronto.

Il falò di confronto

Quando i due si sono trovati faccia a faccia, la prima a parlare è stata Alessia, che dopo quattro settimane aveva molte cose da dire, come un fiume in piena: "Fai schifo, sei una mer.a. Questo individuo è colui che diceva che io ero troppo gelosa e psicopatica. Ora è venuto fuori il vero Lino. Le mancanze? Ma di cosa parli. Un giorno sì e un giorno no fai le porcate. Come uomo non hai niente. Volevi fare la vacanza? Te ne andavi a Ibiza".

Lino e Maika nella quarta puntata di Temptation Island

"Io vivo di quello che sento, non di giudizi", le ha risposto lui. "Ma non ti fai schifo?", ha insistito lei. Poi ha aggiunto: "Io ho pianto tutti i giorni, tu sei uno schifo. Silenzio. Io ho conosciuto tutti i ragazzi.. amore mio, ma non ho fatto la cretina con nessuno".

La lite è continuata e sono stati mostrati i filmati di Lino con Alessia. "Io non potevo farmi il filler alle labbra e non potevo rifarmi il seno perché diceva che se lo rifacevano le poco di buono. E invece si è preso una bambola gonfiabile", ha detto Alessia riferendosi alla tentatrice.

Temptation Island 2024: Chi è Maika Randazzo, la tentatrice che ha conquistato Lino Giuliano

Il confronto è andato avanti con insulti reciproci. Alessia ha accusato Lino di essere egoista e ipocrita, mentre Lino le ha rimproverato di non essersi mostrata per quella che è veramente. La lite si è conclusa con la decisione di entrambi di separarsi: "Non vedo l'ora che te ne vai. Non voglio nemmeno guardarti," le ha detto Lino. Alessia, visibilmente esasperata, ha risposto: "Sei un viscido."

Il colpo di scena finale

La puntata si è conclusa con la fine della loro relazione, tra accuse e recriminazioni, mettendo in luce la difficoltà di mantenere un rapporto, già traballante, sotto le pressioni e le tentazioni dell'isola. Ma non finisce qui, perché nelle anticipazioni della prossima puntata scopriamo che Lino ha chiesto alla produzione di poter parlare nuovamente con Alessia. Mercoledì scopriremo se lei ha accettato. Deianira Marzano, sul suo profilo Instagram, ha rivelato che lui sta frequentando un'altra persona: "Sì, ma comunque lui attualmente si vede con un'altra. E ci sono le prove", ha scritto l'esperta di gossip.