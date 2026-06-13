Chat segrete e foto hot: Andrea e Iris sono la sesta coppia di Temptation Island

Andrea e Iris, sesta coppia ufficiale del reality di Canale 5, arrivano a Temptation Island dopo la scoperta di chat segrete e foto hot. La loro relazione è già in forte crisi prima dell'inizio del programma.

Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo, entrano ufficialmente nel cast della nuova edizione di Temptation Island. La loro partecipazione arriva dopo una fase di forte crisi per la scoperta, da parte della ragazza, di alcune chat e foto compromettenti sul telefono del fidanzato.

La coppia, originaria di Taranto, è la sesta ufficializzata della nuova edizione del docu-reality in partenza il 24 giugno su Canale 5. Il programma condotto da Filippo Bisciglia torna anche quest'anno con il suo consueto viaggio nei sentimenti, anche se la produzione non ha ancora confermato il numero definitivo delle coppie partecipanti.

Chi sono Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo, sesta coppia di Temptation Island

Dopo Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, Sui profili social della trasmissione è stato condiviso il video di presentazione dei due tarantini. Iris De Lorenzo ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al programma: "Mi chiamo Iris, sono fidanzata con Andrea da tre anni e scrivo a Temptation Island perché in autunno ho scoperto delle chat del mio fidanzato con diverse ragazze in cui c'erano anche foto intime abbastanza esplicite".

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La giovane riferisce inoltre un recente deterioramento del rapporto, segnato dalla scoperta di nuove chat e da tensioni sempre più forti tra i due fidanzati. "Le ho trovato anche qualche giorno fa. Ha avuto pure il coraggio di dirmi che se lui ha questi atteggiamenti è a causa del mio comportamento che ritiene insopportabile. Io sono certa che lui mi abbia tradita e continui a farlo e nonostante sia innamorata mi domando se questo è quello che merito nella vita".

Andrea, dal canto suo, ha parlato di una fase di noia e distanza nella relazione, motivo che lo avrebbe spinto ad accettare il percorso nel programma per mettere alla prova il legame: "Penso che ci faccia bene venire a Temptation Island perché nel nostro rapporto, nell'ultimo periodo, è subentrata parecchia noia".