Temptation Island 2024: uno dei fidanzati rimasti in gioco ammette di essere stato fregato da una tentatrice

Le avventure delle sei coppie rimaste a Temptation Island continuano a tenere il pubblico con il fiato sospeso, soprattutto dopo il ritiro di Christian e Ludovica. Sembra che altri fidanzamenti siano a rischio di rottura nelle prossime puntate, almeno secondo le indiscrezioni che circolano sul web. Anche se queste voci devono essere prese con il dovuto beneficio del dubbio, si parla di una storia finita male tra un fidanzato e la sua tentatrice.

Le ultime indiscrezioni dal web su Temptation Island 2024

Una notizia arrivata a Deianira Marzano da una sua follower racconta che Alex, entrato nel villaggio con la sua fidanzata Vittoria, sia stato visto in una discoteca ligure mentre passava la serata con un amico, senza la sua ragazza. Come è noto, le coppie che partecipano al programma non possono farsi vedere insieme e rilasciare interviste fino alla conclusione del docu-reality, che terminerà giovedì 25 luglio, con l'ultima puntata anticipata di una settimana.

Nonostante il divieto di parlare, Alex ha lasciato intendere di essere rimasto deluso da una delle tentatrici. Secondo indiscrezioni, sembra che il ragazzo abbia creduto alle promesse di una delle single del villaggio, ma una volta tornati alla vita reale, lei lo avrebbe lasciato. Questo episodio potrebbe aver contribuito alla fine della sua relazione con la fidanzata.

Vittoria e Alex durante la presentazione

Vittoria aveva scritto a Temptation Island perché il suo fidanzato non la faceva sentire parte della sua vita. "Tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata perché gli invitati dovevano essere solo maschi, invece poi ho scoperto che c'erano anche femmine a questa festa", aveva raccontato nella clip di presentazione.