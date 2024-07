Temptation Island 2024 anticipa la chiusura: ecco quando terminerà il docu-reality di Canale 5

Mediaset ha comunicato la data in cui terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie che si sono messe in gioco partecipando al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Canale 5 ha annunciato la data di conclusione della dodicesima edizione di Temptation Island, sorprendendo i fan del programma che avevano ipotizzato un giorno diverso rispetto a quello deciso dall'azienda di Cologno Monzese, che sicuramente avrà tenuto conto anche del parere di Maria De Filippi, produttrice del docu-reality.

Temptation Island non terminerà ad agosto

Quest'anno all'Is Morus Relais sono arrivate sette coppie, una in più rispetto all'ultima edizione. Il loro viaggio nei sentimenti è iniziato lo scorso giovedì 27 giugno. Contemporaneamente, in Sardegna sono sbarcati anche ventisei single, tredici tentatori e tredici tentatrici, personaggi fondamentali per le dinamiche che si sviluppano all'interno del programma e, soprattutto, tra i fidanzati.

Dopo la terza puntata, sono rimaste in gioco sei coppie. I primi ad affrontarsi nel classico falò di confronto sono stati Ludovica e Christian: quest'ultimo ha voluto incontrare la sua fidanzata dopo aver visto una doccia a porte chiuse che la ragazza aveva fatto con il tentatore Andrea. I due si sono detti addio e, ad oggi, sembra che la loro decisione sia stata confermata.

Filippo Bisciglia è il conduttore di Temptation Island

Nel frattempo, altre coppie sono entrate in crisi. Alessia ha chiesto il falò di confronto per ben due volte, infastidita dai comportamenti di Lino con la tentatrice Maika; tuttavia, il barbiere napoletano ha sempre rifiutato, desiderando continuare a divertirsi nel villaggio dei fidanzati. Raul non ha gradito il flirt tra Martina e Carlo e, la prossima settimana, potrebbe baciare una delle tentatrici.

Temptation Island, Lino alla tentatrice Maika "Fuori apriamo un ristorante". Alessia: "Non ha un euro"

Gli episodi stanno andando in onda uno alla settimana, ogni giovedì. Con questa cadenza, il programma sarebbe dovuto terminare il primo agosto, ma non sarà così. Le ultime due puntate, infatti, andranno in onda nella stessa settimana. La quinta sarà trasmessa mercoledì 24 luglio e, il giorno successivo, giovedì 25 luglio, ci sarà l'epilogo con gli ultimi falò di confronto e con ciò che è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma. Temptation Island, come ampiamente pubblicizzato quest'anno, raddoppia e tornerà a settembre.