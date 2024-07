Temptation Island 2024, un’altra coppia ha deciso di lasciare il programma da single: "Lei sta malissimo"

L'edizione di Temptation Island è iniziata da poche settimane, ma una coppia ha già catturato l'attenzione del pubblico: Lino e Alessia. Durante le prime puntate, la ragazza ha chiesto per ben due volte il falò di confronto, ma lui glielo ha negato. Secondo le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, la coppia si sarebbe ormai separata.

Le tensioni tra i partecipanti e i primi segnali di crisi

L'arrivo delle sette coppie che prendono parte quest'anno al programma di Canale 5 ha dato il via alla nuova edizione del reality dei sentimenti. Fin dalle prime battute, uno dei fidanzati ha mostrato al pubblico, e alla sua ragazza, la sua voglia di divertirsi con le tentatrici, in particolare con Maika Randazzo, la ragazza che ha catturato le attenzioni di Lino Giuliano.

I filmati che Filippo Bisciglia ha mostrato ad Alessia, prima nel pinnettu e poi al falò delle fidanzate, hanno convinto la partenopea a chiedere un confronto immediato con il suo fidanzato, ma il barbiere napoletano glielo ha negato per ben due volte. Ora, secondo le segnalazioni pubblicate dall'esperta di gossip, i due si sarebbero lasciati. La fonte che ha diffuso questa indiscrezione ha precisato che Alessia starebbe molto male per questa rottura.

Alessia durante il falò delle fidanzate

"Deia, conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di TI. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo", ha scritto la follower. Al momento, i due diretti interessati non hanno confermato, anche perché, come sappiamo, le regole del programma sono severissime: nessuno dei concorrenti in gara può parlare prima della fine del programma, a meno che non si lascino durante il falò di confronto, come è successo a Ludovica e Christian, che hanno confermato l'addio.

Un'altra segnalazione, sempre arrivata alle pagine Instagram di Deianira Marzano, racconta che Lino avrebbe litigato in maniera molto vivace con due tentatrici, tanto che una di loro sarebbe scoppiata a piangere. La fonte evidenzia che lo stesso Giuliano, una volta uscito dal programma, sta diffondendo questa voce tra i suoi amici.