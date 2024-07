Temptation Island 2024, Lino e Alessia nuovo falò di confronto nelle anticipazioni del 24 luglio.

Penultima puntata di Temptation Island 2024, il programma condotto da Filippo Bisciglia, in onda questa settimana sia mercoledì che giovedì. Le coppie racconteranno la loro situazione sentimentale un mese dopo la fine del programma. Tra i protagonisti della puntata del 24 luglio, in onda in prima serata su Canale 5, ci sono Lino e Alessia.

Lino e Alessia: l'ultimo confronto

La coppia si era lasciata la scorsa settimana durante un accesa discussione davanti al falò. La ragazza aveva rinfacciato al suo fidanzato tutti i suoi comportamenti evidenziati dalle clip che aveva visto nel pinnettu, incluso il flirt tra Lino e la tentatrice Maika. Alla fine, Alessia aveva detto a Filippo che avrebbe lasciato il programma da sola.

Poco dopo, il conduttore aveva informato gli spettatori che il viaggio dei sentimenti dei due concorrenti non era finito, e dalle anticipazioni abbiamo scoperto che Lino ha chiesto di poter rivedere la sua ormai ex fidanzata. Stasera ci sarà l'atteso confronto, e il finale è stato spoilerato dal portale Dagospia.

Lino e la tentatrice Maika

Sul sito di Roberto D'Agostino si legge: "Come anticipato nell'ultima puntata, Alessia, dopo un falò di fuoco con il fidanzato, ha preferito tornare a casa da sola. E Lui, tirando un sospiro di sollievo, si è rifugiato tra le braccia della tentatrice Maika. L'epilogo imperfetto sembrava servito. E, invece, poche ore dopo Lino ci ha ripensato, chiedendo di poter **incontrare la fidanzata. Fin qui tutto noto."

Temptation Island 2024: Chi è Maika Randazzo, la tentatrice che ha conquistato Lino Giuliano

"Ma facciamo un passo in avanti. Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell'isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all'incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l'ultimo falò", svela il portale.

E ancora: "I video dell'avvicinamento di Lino alla tentatrice, le ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfancul.rlo definitivamente all'interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si dividono, si spera, per sempre".