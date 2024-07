Temptation Island, Lino alla tentatrice Maika "Fuori apriamo un ristorante". Alessia: "Non ha un euro"

Nella puntata di giovedì 11 luglio di Temptation Island, il popolare docu-reality prodotto da Maria De Filippi, la coppia formata da Lino e Alessia ha vissuto nuovi momenti di tensione. L'avvicinamento del ragazzo alla tentatrice Maika ha infatti indispettito ulteriormente la fidanzata, portandola a smascherare Alessio e annunciare che chiederà un altro falò di confronto.

Lino e Maika e Alessia: il triangolo di Temptation Island

Nei precedenti episodi del programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, il pubblico ha potuto osservare la crescente complicità tra Lino e Maika. Questa situazione ha infastidito Alessia al punto che, in pochi giorni, ha richiesto per ben due volte un confronto davanti al falò. Tuttavia, Lino, barbiere di Fuorigrotta, ha sempre rifiutato, preferendo rimanere nel villaggio dei fidanzati, dove si diverte, e non poco.

Durante l'ultima puntata, Lino ha persino ipotizzato un futuro fuori dal programma con la tentatrice, dichiarando: "Potremmo aprire un ristorante" e "Preparati, perché io ho la passione per le moto". Alessia, che ha assistito a queste scene, non ha esitato a smentire il fidanzato. "Ma con quali soldi lo apre, se non ha un euro?" ha commentato, mettendo in dubbio le ambizioni imprenditoriali di Lino e aggiungendo che non ha mai posseduto una motocicletta.

La tentatrice Maika

La serata è stata inoltre segnata da un acceso litigio tra Maika e Lino. La tentatrice, infastidita dal commento di Lino "Guardi tutti allo stesso modo" ha risposto con fermezza: "Non permetterti di giudicarmi, io sono single, tu sei fidanzato." Questa replica seccata ha ricevuto l'applauso delle fidanzate presenti nel pinnettu, che hanno assistito alla scena. "Questo sta male, ha bisogno di aiuto", ha detto Alessia riferendosi al fidanzato, concludendo che lui "Merita di avere le corna".