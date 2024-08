Temptation Island 2024, Jenny Guardiano difende Tony Renda dagli haters: "Brutti siete voi"

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2024. La loro relazione, tra le più seguite, ha attirato l'attenzione del pubblico, e in particolare, Jenny ha conquistato le simpatie degli spettatori. Tuttavia, una volta terminato il programma, Tony, DJ di professione, ha scoperto di essere diventato bersaglio di una vasta quantità di critiche sui social, pur guadagnando numerosi follower.

Jenny contro gli haters del suo Tony

Nonostante la relazione tra i due sembri procedere serenamente, il ragazzo è stato ripetutamente attaccato sui social, soprattutto per il suo aspetto fisico. Molti haters hanno invitato Jenny a lasciarlo per trovare un nuovo fidanzato. Di fronte a questa ondata di odio, Jenny ha deciso di intervenire, mettendo in chiaro la sua posizione e difendendo il compagno.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una discussione sotto un post di Jenny. Un follower ha commentato: "Tu sei bella e sprecata accanto a quel coso", al quale un altro ha risposto: "Perché i brutti non possono avere una possibilità con una bellissima donna?". Jenny non ha esitato a replicare: "Prima di tutto, non è brutto, e poi, voi che vi battete tanto contro il body shaming, sono tre mesi che lo insultate per il suo aspetto. Ora basta! I brutti siete voi con la vostra cattiveria".



Jenny Guardiano e Tony Renda durante il falò di confronto

Jenny ha poi proseguito, spiegando:"Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo. Vi assicuro che a lui non importa, ci ride su o non li legge nemmeno. Ma quanta cattiveria! Perché su un uomo è accettabile e su una donna no? Anche un uomo ha dei sentimenti. Comunque, la bellezza è dentro, non fuori. Ignoranti!".

Nonostante le numerose difficoltà emerse durante il loro intenso percorso nel "villaggio dei sentimenti" di Temptation Island, la coppia sembra aver superato le divergenze con maturità e determinazione. Tony continua a condividere regolarmente storie su Instagram, mostrando con orgoglio il suo lavoro come DJ, e recentemente, i due sono stati visti insieme, apparendo più uniti, sorridenti e felici che mai, dimostrando che la loro relazione è ancora forte.