Lino e Alessia di Temptation Island 2024: lite trash in attesa del Grande Fratello

Le dispute a distanza tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti della versione estiva di Temptation Island 2024, proseguono anche dopo la loro separazione. I due continuano a scontrarsi sui social, alimentando un clima di tensione che sembra anticipare ciò che potrebbero mostrarci nella prossima edizione del Grande Fratello, qualora le indiscrezioni che li vedono come concorrenti nella Casa più spiata d'Italia venissero confermate.

I conflitti a distanza tra i due ex fidanzati

Come avevamo ampiamente previsto, la partecipazione dell'ex coppia del docu-reality al programma di Alfonso Signorini ci offrirà, da qui a settembre, una serie di litigi non richiesti. Ieri è stata sufficiente una foto pubblicata da Alessia su Instagram per scatenare la reazione del suo ex fidanzato. La ragazza ha condiviso uno scatto al mare in compagnia di Gaia Vimercati e di un giovane che, secondo Giuliano, sarebbe il nuovo partner della Pascarella.

"Appena usciti da lì ce l'avevano sotto ai letti e io ero quello sbagliato. Ecco la differenza, la realtà e l'apparire seri. (La scusa però è sempre quella). Siamo semplici amici. Meglio che me ne sto zitto!!", ha scritto Lino che poi tutto ha fatto tranne che rimanere in silenzio.

Lino e Alessia al falò di confronto

"Sei talmente falsa che te ne sai uscire anche fuori dal programma di una furbizia assurda - ha continuato - Sai che prima o poi anche le tue maschere cadranno. Sai gli sbagli che hai fatto nei miei confronti che non ho mai raccontato perché sono uomo? Te li ricordi negli anni vissuti insieme? Io non li dimentico mai. Fai la brava sennò inizio a parlare", ha scritto, ripetendo la stessa minaccia che aveva fatto a Martina De Ioannon.

Poco dopo è arrivata la replica di Alessia: "Io non sono obbligata a dare spiegazioni a nessuno - ha replicato Alessia - Ma quando dico che siamo amici è la verità. Tu sei sempre stato sporco, prima, durante e dopo, non significa che devi sporcare me. Il giorno che mi frequenterò con qualcuno lo dirò apertamente".

"Sei e resterai sempre una persona cattiva - ha detto la ragazza al suo ex fidanzato - Una persona che fa di tutto per sporcare l'immagine di un'altra persona per ripulirsi. Lino Giuliano, a differenza tua io faccio nome e cognome. Hai lo stomaco per permetterti di fare pensieri e di dire cose non vere. Ma anche se fosse e non lo è, il problema qual è? Tu hai pubblicato una foto nel letto tre giorni dopo le puntate. E non aggiungo altro. Poi vieni a vedere con chi sto e cosa faccio?", ha concluso Alessia Pascarella.