Temptation Island 2023, Alessia Bottiglia e Davide Rosati dopo il falò: le loro prime parole

Nell'episodio dell'11 luglio di Temptation Island 2023, una delle coppie ha deciso di abbandonare il programma, scegliendo di andarsene insieme. Stiamo facendo riferimento ad Alessia Bottiglia e Davide Rosati. Poco dopo aver lasciato il resort, i due hanno voluto condividere alcune dichiarazioni, che sono state pubblicate sul portale di WittyTv.

Le dichiarazioni di Davide dopo Temptation Island 2023

"Mi sento libero, Ho sfogato quello che dovevo sfogare e detto quello che dovevo dire, com'è giusto che sia. Ho tenuto le cose dentro per tanto tempo e non era il cado di continuare così. Sono contento di quello che ho capito in questi giorni, non siamo mai stati tanto tempo separati, quindi rivederla è stata un'emozione fortissima. Mi è mancata dal primo giorno".

Rivolgendosi ad Alessia, Daniele, 33 anni, ha detto: "Tu devi abbracciare solo me, come io ho voglia di abbracciare solo te. Non voglio abbracci da altre persone. Ti ho promesso che metterò una pietra sopra su tutto, te l'ho promesso. Però dimostrami anche tu che hai occhi solo per me. Io mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all'infuori di lei".

Le dichiarazioni di Alessia

"Ci credo a lui, però lo sa facciamo tante litigate dentro casa e non voglio più vivere quella situazione di pesantezza ha detto Alessia - voglio vivere una vita spensierata. Parlando con il suo fidanzato l'assistente sociale del'ospedale di Terracina ha affermato: "_Mi prometti che non mi giudici più? Non mi tratti male? Non alzi la voce come hai fatto anche lì?"

Le coppie di Temptation Island 2023 ancora in gioco:

Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni.

Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni.

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo. P

Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato insieme il programma:

Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato il programma come single: