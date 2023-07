Temptation Island 2023 stasera su Canale 5, anticipazioni della terza puntata: la decisione di Alessia

Stasera va in onda la terza puntata di Temptation Island 2023: Alessia e Davide sono ad un bivio, ecco cosa succederà

Stasera su Canale 5, in prima serata, al termine di Paperissima Sprint, va in onda il terzo appuntamento con Temptation Island 2023, dove sette giovani coppie hanno messo alla prova la stabilità della propria relazione. Dopo la decisione di Manu e Isabella di uscire inseme, questa sera sapremo se Alessia ha accettato il falò di controllo chiesto dal suo fidanzato Davide.

Anticipazioni di Temptation Island 2023 del 10 luglio

Nel corso della seconda puntata, Davide è stato chiamato nel Pinnettu dove ha visto nei video Alessia avvicinarsi al tentatore che porta il suo stesso nome. La coppia ha scritto a Temptation Island 2023 perché lei ha tradito il suo fidanzato, ha avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di lei, come ha raccontato nella presentazione.

Nonostante le immagini ed alcuni commenti su Alessia, Davide ha rivelato a Filippo Bisciglia di essere ancora innamorato della fidanzata e ha chiesto il falò di confronto per poter uscire insieme. Alessia, in realtà, non è sembrata molto entusiasta della decisione del 39enne, e solo stasera sapremo se la ragazza si siederà accanto alla persona con cui ha una relazione da oltre undici anni.

Sempre nella puntata in onda il 10 luglio, scopriremo perchè Gabriela è scoppiata in lacrime vedendo un video di Giuseppe e conosceremo il futuro di Perla e Mirko.

Le coppie di Temptation Island 2023 ancora in gioco:

Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni.

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni.

Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni.

Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni.

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo. P

Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato insieme il programma: