Temptation Island 2023 si farà: partono i casting del reality

Torna Temptation Island, il popolo del trash estivo esulta. Mediaset ha iniziato i casting del reality dei sentimenti. Il programma dovrebbe iniziare subito dopo L'Isola dei Famosi, che a sua volta prenderà il via al termine del Grande Fratello Vip 7. Il ritorno del programma era stato preannunciato da Pier Silvio Berlusconi

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, durante la presentazione dei palinsesti aveva detto: "Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all'attivo e dopo il Grande Fratello. Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità".

Oggi, mentre andava in onda la soap turca Terra amara, trasmessa su Canale 5, in sovrimpressione è apparsa una striscia che annuncia l'inizio del casting del reality con tanto di numero di telefono da chiamare se si vuole partecipare. Questi indizi fanno presumere che andrà in onda la versione nip del programma.

A condurre lo show dovrebbe essere lo storico volto di Temptation Island, ci riferiamo, ovviamente, a Filippo Bisciglia. Colui che da anni porta avanti il viaggio nei sentimenti delle coppie. Lo scorso anno, quando il programma non è andato in onda per far posto al deludente Ultima Fermata, Filippo si era detto rammaricato della scelta di Mediaset. "Non sarà estate senza Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo avrebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone, dalla prima all'ultima. Eravamo una famiglia", aveva affermato sui social.