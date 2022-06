Temptation Island cancellato? Ecco cosa ha risposto Piersilvio Berlusconi

La televisione italiana quest'estate farà a meno di Temptation Island: il reality delle tentazioni è scomparso dai palinsesti Mediaset. Piersilvio Berlusconi, rispondendo a una domanda di Fanpage, ha chiarito quale sarà il futuro della trasmissione.

Temptation Isand è diventato con gli anni un appuntamento fisso dell'estate, per molti spettatori il periodo delle vacanze si identifica con due programmi, molto diversi tra loro, Techetechetè e il reality condotto da Filippo Bisciglia. Quest'anno la Fascino di Maria De Filippi ha prodotto un programma molto simile, Ultima Fermata condotto da Simona Ventura, con ascolti al di sotto di quelli della media di Canale 5.

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, Fanpage ha provato a sapere qualcosa di più sul destino di Temptation Island, chiedendolo direttamente a Piersilvio Berlusconi, l'amministratore delegato di Mediaset ha risposto "Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell'azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l'altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere".

Quindi la porta a Temptation Island per la prossima estate non è stata chiusa, pochi giorni fa Filippo Bisciglia, attraverso un video su Instagram, parlando della cancellazione del suo programma ha detto "Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l'intero programma, purtroppo, quest'anno non sarà così. Perché questo messaggio? Ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione di follower l'ho raggiunto grazie a Temptation Island. E da due mesi a questa parte sto ricevendo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono: 'Filippo, perché non ci sarà Temptation Island?'", ha affermato il conduttore. Il messaggio di Bisciglia poi è continuato "Sono qui a rispondervi. Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa tantissimo piacere, significa che vi siete affezionati al programma, ai ragazzi e che soprattutto vi siete divertiti. Sappiate che anche a me fa tanto male non fare il programma quest'anno. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono, eravamo una famiglia".