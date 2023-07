Temptation Island 2023: Gabriela bacia Fouad e poi lascia Giuseppe durante il falò di confronto

In una scoppiettante puntata di Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe si sono detti addio, per ora, durante il falò di confronto

Gabriela e Giuseppe non hanno tradito le aspettative degli spettatori di Temptation Island 2023 e ieri 11 luglio hanno dato vita ad un falò di confronto ricco di spunti comici. Alla fine, la coppia ha deciso di separarsi, ma la sorpresa potrebbe essere dietro l'angolo. Il loro viaggio nel mondo dei sentimenti non è ancora terminato, come ha avvertito Filippo Bisciglia.

Nonostante i video che hanno mostrato Giuseppe sempre più vicino alla tentatrice Roberta, è stato proprio il ragazzo a chiedere il falò di confronto immediato quando ha visto Gabriela rendergli pan per focaccia e baciare il tentatore Fouad.

Giuseppe, durante il suo flirt con Roberta, ha ammesso che, in assenza di telecamere, si sarebbe sicuramente lasciato andare baciando la tentatrice. "Fa male, ma purtroppo devo stare male per stare bene", ha detto Gabriela vedendo il comportamento del fidanzato. I due sono una coppia da sette anni; all'epoca lei aveva 12 anni e lui 17 anni.

Tornata nel villaggio delle donne, Gabriela ha deciso di lasciarsi andare con Fouad, e i due si sono baciati. "So come va a finire, stiamo facendo una cazzata", ha detto il tentatore, subito dopo si sono chiusi nella stanza da letto, dove non esistono telecamere ma solo l'audio dei microfoni indossati dai partecipanti al programma, che amplificava il rumore dei baci tra i due.

Nel corso del falò di confronto, mentre Giuseppe si difendeva dicendo di non aver mai toccato Roberta, Gabriela gli ha rinfacciato sette anni di corna. Alla fatidica domanda di Bisciglia, Giuseppe ha risposto che avrebbe lasciato il programma da solo, affermando che, nonostante il suo amore per Gabriela, non riesce a perdonarle il bacio dato al tentatore. "La amo, ma non riesco a passarci sopra", ha detto.

Anche Gabriela ha deciso di tornare a casa da single: "Doveva venire qua per dimostrarmi che potevo fidarmi, doveva rigare dritto, invece subito si è avvicinato alle altre ragazze".

Dopo essersi lasciati, i due ragazzi sono scoppiati in lacrime, da soli. "Preferivo mi lasciasse in un altro modo, così fa troppo male", ha detto Giuseppe. "Sto morendo dentro, correrei di là ad abbracciarlo, ma devo resistere per me stessa", si è sfogata Gabriela. Ma, come ha detto Filippo Bisciglia, il loro viaggio nel reality dei sentimenti non è finito. Nelle prossime puntate scopriremo cosa è successo a Gabriela e Giuseppe.