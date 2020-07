Temptation Island 2020, Antonella Elia sconcertata dal video di Pietro Delle Piane

Cosa avrà visto di tanto sconvolgente Antonella Elia nel video? Nel promo della prossima puntata di Temptation Island 2020 si vede la showgirl turbata per qualcosa che sta facendo Pietro Delle Piane, i follower del programma sono convinti che il fidanzato si sia lasciato andare con una tentatrice.

La scorsa settimana la relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane aveva dato i primi segni di cedimento, il fidanzato aveva offeso la showgirl dicendo che Antonella Elia è un'asessuata, da parte sua l'ex concorrente del Grande Fratello VIP aveva detto di essersi sentita con il suo ex. Nella clip estratta dalla nuova puntata le cose sembrano essere precipitate, Filippo Bisciglia mostra alla showgirl un video di Pietro Delle Piane.

"Antonella ho un video per te", le dice Filippo. La Elia si mette le cuffie: "Perfetto dice", poi inizia a guardare il video ed il suo tono è un crescendo di meraviglia e disgusto: "Che deficiente - dice dopo aver visto le prime immagini per poi passare a - è proprio uno st...zo". La parte finale del video sconvolge Antonella: "Ma cosa sta facendo, no non ci credo - poi mettendosi la mano davanti alla bocca urla - oh Dio". Come dice Filippo Bisciglia alla fine del video, per sapere cosa ha visto Antonella ci tocca aspettare la prossima puntata.