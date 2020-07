Temptation Island 2020, Antonella Elia offesa da Pietro delle Piane: “È arida e asessuata”

Antonella Elia è arida e asessuata secondo Pietro Delle Piane. Temptation Island 2020 rischia di mettere a dura prova la relazione tra i due VIP, perchè la showgirl è molto delusa ed offesa per il comportamento e le parole usate dal compagno nella terza puntata del reality.

Dopo la puntata di ieri, Temptation Island entra sempre più nel vivo e molte relazioni iniziano a scricchiolare, una delle coppie più in crisi è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due VIP ieri sono stati al centro della puntata con dichiarazioni abbastanza forti, soprattutto quelle del Delle Piane sono sembrate fuori luogo ed offensive. Pietro ha portato a cena la tentatrice Mary a cui ha confidato cose che hanno dato fastidio all'Elia: "Antonella vuole fare la super donna, ma è come se io avessi due figli - ha detto Pietro - Lei ha un lato infantile e da una parte, forse, è proprio quello che mi piace di lei, ma io in fondo non voglio due figli. Abbiamo undici anni di differenza, lei è più grande ma non dimostra la sua età, né di corpo né di testa. Io vorrei avere una donna accanto: non devo essere sempre io a dire ciò che bisogna fare".

Pietro continua ad aprirsi con Mary, definendo Antonella arida e asessuata, ma vediamo le parole che hanno lasciato la showgirl di stucco: "Antonella è molto di testa anche nel nostro intimo, quindi se il giorno dopo dobbiamo partire, prendere un treno o fare qualcosa, diventa asessuata. Credo che aver un figlio toglie certi egocentrismi, non è una regola fissa ma chi è solo diventa un po' più arido ad una certa età. Nel caso di Antonella, c'è sempre lei e non si mette mai dall'altro lato".

Antonella ascolta le parole del compagno e replica sfogandosi con le altre fidanzate: "Lui dice di non voler essere sottomesso, ma lo è già: lo palleggio come una pallina da tennis. Mi offende sentirmi dire che sono arida". Ripensando alle parole di Pietro, Antonella dice: "Se una persona mi delude torno alla mia amata solitudine, sono un po' schifata, ma forse ha detto tutto questo perché è molto arrabbiato avendomi sentito parlare di Fabiano. Bravo, si è vendicato, peccato che lo lascio". Antonella durante una festa bacia a stampa un tentatore, ma solo per scherzo e poi parlando di Pietro lo chiama con il nome del suo ex, Fabrizio. Peggio di così!