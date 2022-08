Tekken: Bloodline, su Netflix in streaming da oggi

Tekken: Bloodline, il nuovo anime ispirato alla saga di videogiochi picchiaduro, sbarca in streaming su Netflix con la prima stagione da oggi 18 agosto 2022!

Jin Kazama ha imparato dalla madre le tecniche di autodifesa della famiglia ma, nonostante questo, sarà impotente quando una forza malefica distruggerà tutto ciò che ama. A questo punto l'unico obiettivo di Jin diventa la vendetta e per ottenerla dovrà inseguire il potere assoluto. Per ottenerlo si spingerà verso la battaglia più importante del mondo: il King of Iron Fist Tournament.

Locandina di Tekken: Bloodline

Qualche mese fa Katsuhiro Harada in persona, il responsabile della serie Bandai Namco, ha raccontato qualcosa in più di Tekken: Bloodline durante la Geeked Week di Netflix, affermando che per la prima volta saranno messi in scena alcuni aspetti della sceneggiatura originale e della storia della serie videoludica che non sono mai stati mai presi in considerazione da altri progetti. Molto spazio, ad esempio, si avrà per Jin Kazama e per la sua storia familiare, in particolare il rapporto con la madre Jun, insieme ad altri dettagli che andranno a svelare ai fan più appassionati alcuni retroscena che non risultavano chiari finora. Harada ha anche ammesso di aver voluto trattare meglio il suo Jin, visto che nel picchiaduro ha sempre avuto storyline piuttosto dure e pesanti.